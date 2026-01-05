“La Libertad de Venezuela Está Cerca”: María Corina Machado Agradece a EUA Captura de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes, 5 de enero de 2026, al presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que el país suramericano será "el principal aliado" de Washington.

En un mensaje publicado en redes sociales, la también Nobel de la Paz expresó que "la libertad de Venezuela está cerca" y que "pronto" sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a "celebrar" en su propio país.

La exdiputada indicó en el mensaje que el pueblo venezolano "salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición" en el país suramericano.

Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa.

Cabe recordar que Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en distintos puntos de Caracas y tres estados cercanos, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Venezuela, principal aliado de EUA

Además, María Corina Machado afirmó que Venezuela "será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".

Sin embargo, Trump ha puesto en duda que la líder opositora, quien salió del país suramericano en diciembre para recibir el premio nobel en Oslo, tras casi un año en la clandestinidad, tenga capacidad para gobernar, tras señalar que "no tiene el respeto ni apoyo suficientes" en Venezuela.

Este domingo, el republicano exigió a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques.

Hijo de Nicolás Maduro asegura que su padre volverá a Venezuela

Nicolás Maduro Guerra dijo el lunes que su padre, el presidente depuesto Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores "volverán" a Venezuela "más temprano que tarde" de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo el diputado Maduro Guerra en la instalación del Parlamento.

