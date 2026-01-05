Alerta en Venezuela: Ordenan Arresto de Personas Involucradas en Apoyo a Ataque de EUA
El gobierno de Venezuela ordenó el arresto de personas involucrada en al ataque armado de Estados Unidos que derrocó al presidente Nicolás Maduro
Este lunes, 5 de enero de 2026, Venezuela ordenó a la policía que encuentre y arreste a cualquier persona involucrada en el apoyo a un ataque estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro.
Sigue en vivo la cobertura de N+ Foro en torno a la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mediante la Operación Resolución Absoluta.
El Estado de Conmoción Exterior, decretado por el gobierno venezolano, ordena a la policía "iniciar de inmediato la búsqueda y captura a nivel nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos", según el texto del decreto publicado el lunes.
El decreto está vigente desde el sábado, pero se publicó íntegramente el lunes.
Con información de N+ y Reuters
