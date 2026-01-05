Alerta en Venezuela: Ordenan Arresto de Personas Involucradas en Apoyo a Ataque de EUA

Este lunes, 5 de enero de 2026, Venezuela ordenó a la policía que encuentre y arreste a cualquier persona involucrada en el apoyo a un ataque estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

Sigue en vivo la cobertura de N+ Foro en torno a la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mediante la Operación Resolución Absoluta.

Noticia relacionada: ONU Se Reúne tras Captura de Maduro; Guterres, Preocupado por Inestabilidad en Venezuela

El Estado de Conmoción Exterior, decretado por el gobierno venezolano, ordena a la policía "iniciar de inmediato la búsqueda y captura a nivel nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos", según el texto del decreto publicado el lunes.

El decreto está vigente desde el sábado, pero se publicó íntegramente el lunes.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Reuters

Rar