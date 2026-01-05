Frente Frío se Adelanta a Reyes Magos: Alertan por Temperaturas Mínimas y Heladas en 16 Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó este lunes 5 de enero de 2026 sobre el ingreso del nuevo frente frío 27 a territorio nacional que, en combinación con otros fenómenos meteorológicos, provocará temperaturas mínimas con heladas.

Lo anterior, mientras en el transcurso del día el frente frío número 26 adquiere características cálidas y se desplaza hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Según el pronóstico meteorológico general del SMN, el nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste del país en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

¿Cuáles serán los efectos del frente frío 27 en México?

Los anteriores fenómenos meteorológicos propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región noroeste del país, así como chubascos en Baja California.

A su vez, el ingreso de humedad del Pacífico y el Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Chiapas

Quintana Roo

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana.

Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Cómo se moverá el termómetro hoy?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Activan alerta Amarilla en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la alerta Amarilla en algunas demarcaciones de la capital por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del martes 6 de enero de 2025.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que entre las 0:00 y las 8:00 horas del martes el termómetro baje hasta 4 grados Celsius en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

