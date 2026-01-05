Caso Ovidio Guzmán: Dan Nueva Fecha en Corte Federal de EUA Para su Audiencia

Este lunes, 5 de enero de 2026, la Corte del Distrito Norte de Illinois notificó la reprogramación de la audiencia de Ovidio Guzmán López, prevista originalmente para el viernes 9 de enero de 2026.

La notificación del tribunal especifica que la audiencia corresponde al caso número 1:09-cr-00383, radicado en la División Este del Distrito Norte de Illinois. El documento fue generado mediante el sistema automatizado de registro electrónico CM/ECF utilizado por las cortes federales estadounidenses.

Video: Política Déjà Vu con Fernanda Caso: Ovidio Guzmán y la Historia de los Testigos Protegidos en EUA.

Ovidio Guzmán López, de 22 años de edad y conocido con el alias "el Ratón", permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses desde su extradición desde México el 15 de septiembre de 2023.

Proceso judicial de Ovidio Guzmán en curso

La audiencia reprogramada tiene como propósito establecer la fecha en que se dictará sentencia contra Guzmán López. El hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable el pasado 11 de julio de 2025 por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y participación en crimen organizado.

Los cargos por los que se declaró culpable incluyen dos delitos de empresa criminal y dos de conspiración para tráfico de drogas. Algunos de estos cargos contemplan penas de cadena perpetua en el sistema penal estadounidense.

Video recomendado: Ovidio Guzmán Vuelve a Dejar Cárcel en Chicago ¿Dónde Está?

El acuerdo de culpabilidad firmado el 30 de junio de 2025 formalizó su disposición a cooperar con autoridades estadounidenses a cambio de una posible reducción en su condena. El documento fue presentado inicialmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde también autorizó su transferencia a la jurisdicción de Chicago.

La extradición de Ovidio Guzmán se realizó como parte de las acciones del gobierno mexicano contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

¿Cuándo será la nueva fecha para su comparecencia?

Según el documento judicial, la comparecencia presencial ante la jueza Sharon Johnson Coleman fue eliminada del calendario y reagendada para el 10 de julio de 2026 a las 10:30 horas.

El ajuste representa un retraso de seis meses en el proceso legal contra el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Historias recomendadas:

CT