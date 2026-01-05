Inicio Internacional Delcy Rodríguez y su Hermano Jorge Siguen en el Poder en Venezuela: Esto Decidió el Parlamento

Delcy Rodríguez y su Hermano Jorge Siguen en el Poder en Venezuela: Esto Decidió el Parlamento

Jorge Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela y su hermana como "presidenta encargada"

Delcy Rodríguez

Los hermanos Rodríguez seguirán en el poder en Venezuela. Foto: Reuters

Hoy, 5 de enero de 2025, Jorge Rodríguez fue reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su hermana Delcy es presidenta encargada, por lo que seguirán en el poder. 

Jorge Rodríguez fue elegido por mayoría en el Parlamento, en medio de un contexto controlado por el oficialismo. Expresó que usará "todos los procedimientos posibles" para que regrese Nicolás Maduro, quien este lunes fue trasladado a su primera audiencia en la Corte Federal de Nueva York, en N+ te indicamos todos los detalles en Video del Traslado de Nicolás Maduro a Corte de Brooklyn: Va Esposado de Manos

Video: Jorge Rodríguez Asume la Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela

 

