¿Terminó la Legalización de ‘Autos Chocolate’? Gobierno Explica cómo Es Importación de Vehículos

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer cómo se podrá importar autos usados de procedencia extranjera, conocidos coloquialmente como “autos chocolate”.

De acuerdo con un comunicado, este 2026 seguirá vigente el decreto para la importación de estos vehículos. A continuación, te contamos los detalles.

¿Cuándos “autos chocolate” se legalizaron?

La dependencia federal informó que hasta el mes de noviembre 2025 se legalizaron un total de 2 millones 987 mil 839 vehículos, al marco del decreto para regularizar los vehículos internados al país antes del 19 de octubre 2021.

Indicó que “el objetivo de apoyar a las y los ciudadanos que a la fecha de la publicación del Decreto requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido de manera exitosa, en beneficios de casi tres millones de mexicanas y mexicanos”.

Los ingresos públicos generados por los trámites de regularización, por un total de 7 mil 302 millones de pesos, se han destinado a obras de repavimentación en entidades federativas, añadió.

Noticia relacionada: Amplían Permiso para Importación de 'Autos Chocolate' a México: Esta es la Nueva Fecha Límite.

Así se podrá importar un vehículo usado

La SHCP indicó que quienes quieran importar un “auto chocolate” podrán hacerlo de manera legal y transparente.

Lo anterior gracias al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el pasado 5 de noviembre.

Para poder hacerlo, se debe hacer lo siguiente:

Los autos para importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente.

No es necesario el requisito adicional de certificado de origen.

Pagar los aranceles establecidos en el decreto.

establecidos en el decreto. Para la importación en la región fronteriza del país, se causa un arancel de 1% para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y 10% de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años.

y 10% de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años. Para el resto del país, se causa un arancel de 10% para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb