Amplían Permiso para Importación de 'Autos Chocolate' a México: Esta es la Nueva Fecha Límite

Este jueves 6 de noviembre de 2025 entró en vigor el decreto por el que extiende el programa de regularización de vehículos usados de origen extranjero —vigente desde 2011—, conocidos coloquialmente como autos "chocolate".

Publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el documento modifica el artículo Transitorio Primero del Decreto de 2024 por el que se regula la importación definitiva de este tipo de unidades.

¿Por qué ampliaron el programa de regularización de autos "chocolate?

De acuerdo con el gobierno de México, las condiciones que motivaron la emisión del decreto de 2024 aún se encuentran presentes, argumentando que en el marco del T-MEC sigue "siendo indispensable acreditar el origen de las mercancías que reciben el beneficio arancelario previsto en él".

En este sentido, dado que la franja y región fronteriza norte del país presentan una dinámica económica específica con Estados Unidos, el objetivo del programa es seguir fortaleciendo la integración económica de la región de Norteamérica.

Se estimó necesario mantener condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados

En tanto que el gobierno de México debe procurar la aplicación de las condiciones de seguridad y de protección al medioambiente vigentes en el mercado nacional, también en los bienes importados, al tiempo que implementa estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar.

"Derivado de lo anterior, se estima urgente y necesario emitir el presente decreto, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados", versa el documento.

¿Cuándo es la nueva fecha límite para la importación de autos 'chocolate'?

El nuevo decreto por el que se modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

El decreto anterior tenía vigencia hasta el 5 de noviembre de 2025, por lo que se amplió poco más de un año el programa de regularización de autos "chocolate" en el país.

