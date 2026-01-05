Nicolás Maduro Guerra, Hijo del Presidente de Venezuela, Denuncia que Su Familia "Es Perseguida"

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto de Venezuela, denunció este lunes que su familia es “perseguida”, tras la captura del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores. El diputado de la Asamblea Nacional aseguró que su familia “no se vendió ni se venderá nunca”.

Durante la instalación del nuevo quinquenio de la Asamblea Nacional, el diputado aseguró que su Nicolás Maduro y su esposa fueron “secuestrados” por “ser revolucionarios” y porque “no se vendieron ni se venderán”. El hijo del presidente venezolano también dijo que su familia “no es comprable”:

Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables.

Maduro Guerra dijo tener fe en que “más temprano que tarde”, y “gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país”, ambos estarán libres y en Venezuela.

Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses, la patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela.

Hijo de Nicolás Maduro apoya a Delcy Rodríguez

El hijo de Nicolás Maduro también refrendó su apoyo a Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada. El diputado ofreció su “apoyo incondicional”:

Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca.

Nicolás Maduro fue detenido en una operación militar durante la madrugada del sábado 3 de enero. Este 5 de enero fue presentado en un juzgado de Estados Unidos, donde se declaró no culpable.

