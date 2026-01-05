Este lunes, 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante una Corte Federal en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), en la que el expresidente de Venezuela se declaró no culpable de los cuatro cargos de los que se le acusa.

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Durante la primera comparecencia, el exresidente venezolano Nicolás Maduro dijo en español que era un hombre decente e inocente, que había sido "secuestrado" en su casa en Caracas.

No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país.

A su vez, Cilia Flores declaró: "Soy inocente, completamente inocente".

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

Abogado de Maduro no solicitará libertad bajo fianza

Barry Pollack, el abogado del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange luego de 15 años de litigio, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

