Un Clavel Rojo Ocupará la Curul de Cilia Flores, Esposa de Maduro, en el Congreso de Venezuela

La curul de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, será ocupada por un clavel rojo. La Asamblea Nacional anunció que la flor permanecerá en el lugar de la “primera combatiente” hasta que regrese a Venezuela.

Cilia Flores fue capturada junto con Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas y posteriormente traslada a Estados Unidos.

Colocan clavel rojo en curul de Cilia Flores

La Asamblea Nacional anunció que colocará un clavel rojo en la curul de Cilia Flores hasta que regrese a Venezuela. El anuncio fue hecho por el diputado Pedro Carreño durante una reunión de la junta directiva del congreso venezolano y el Tribunal Supremo de Justicia:

Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, para recordar el compromiso de luchar todos los días para que retorne a su curul, hemos tomado la decisión, impartida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de colocar un clavel rojo en su curul.

Cilia Flores ha sido presentada a las autoridades estadounidenses y enfrenta los mismos cargos que Nicolás Maduro. A la exprimera dama se le imputan dos cargos por narcotráfico y dos vinculados a armas:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y explosivos.

Conspiración vinculada a la posesión de armetralladoras y explosivos.

¿Qué significa el clavel rojo en la curul de Cilia Flores?

El clavel rojo es un símbolo que ha sido adoptado por varios movimientos políticos y sociales vinculados a la izquierda y, especialmente, al socialismo y al antifascismo. El momento de mayor exposición para este símbolo ocurrió en 1974, cuando soldados de Portugal adornaron sus fusiles con claveles.

La protesta del 25 de abril de 1974 puso en marcha la caída de la dictadura en Portugal, que estaba en el poder desde 1926. A aquel movimiento se le conoce ahora como la Revolución de los Claveles.

