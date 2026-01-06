Operación en Venezuela "Socavó Un Principio Fundamental del Derecho Internacional", Dice la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por el operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela y que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado pasado.

Así lo dijo Ravina Shamdasani, vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

Es evidente que la operación ha socavado un principio fundamental del derecho internacional: que ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado

En una nota informativa publicada en el sitio oficial, se detalla que Estados Unidos ha justificado su actuar alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano.

(...) sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional. El pueblo de Venezuela merece un proceso de rendición de cuentas justo y centrado en las víctimas

Temen un empeoramiento de la situación

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatizó que durante años se ha denunciado el continuo deterioro de la situación en Venezuela y cómo los derechos del pueblo venezolano han sido violados durante mucho tiempo.

Tememos que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación

Este temor proviene por la declaración del estado de emergencia por parte de las autoridades venezolanas, que autoriza restricciones a la libre circulación, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas, señaló la ONU.

Por ello, se exhorta a las autoridades de Estados Unidos y Venezuela, así como a la comunidad internacional, a garantizar "el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos".

Y agregó la nota informativa sobre la crisis venezolana tras la intervención de Estados Unidos el sábado.

El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto de sus derechos humanos, incluído el derecho a la libre determinación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos

