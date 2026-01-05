María Corina Machado Afirma que era Trump quien Merecía el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado ofreció una entrevista exclusiva al periodista Sean Hannity, en el canal estadounidense Fox News. Se trata de la primera aparición de la activista, Premio Nobel de la Paz, desde la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero.

María Corina Machado no ha sido considerada en el actual proceso por parte del gobierno de Donald Trump.

La venezolana dijo que habló con Trump el día en que se le concedió el Premio Nobel de la Paz y que él merecía el galardón.

Machado habla con Fox News tras ser desdeñada por gobierno de Trump

El pasado 3 de enero se abrió una nueva etapa para Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro, quien permanece detenido en el Metropolitan Detention Center, en Nueva York. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha desdeñado la posibilidad de que participe la opositora en una posible transición política.

El propio Trump dijo que Machado no contaba “ni con el respaldo ni con el respeto” necesario por parte de los venezolanos para liderar el cambio político. El Washington Post aseguró que el desaire de Trump se debió a su molestia por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz y que ella no lo rechazara:

Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela.

Marco Rubio, por su parte, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos no buscaría por el momento a María Corina Machado ni al resto de la oposición.

La realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato.

¿Qué dijo María Corina Machado durante entrevista con Fox News?

Durante su entrevista con Fox News, María Corina Machado habló sobre cómo fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La opositora dijo que su inhabilitación no impidió que se derrotara al chavismo en las urnas:

Derrotamos a Maduro por paliza.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz también habló sobre por qué dedicó el galardón a Donald Trump.

Ese premio, que fue entregado al pueblo venezolano, lo dediqué a Donald Trump porque sería imposible lograr lo que pasó el sábado pasado. Él se lo merecía.

Y añadió:

En la historia estará cómo derrotó una tiranía.

La opositora, actualmente en el exilio, también comentó que habló con Donald Trump cuando se anunció el Premio Nobel de la Paz. La política dijo que desearía agradecer al republicano en persona, pero que por teléfono reconoció su labor a favor de la democracia en Venezuela.

Hablé con Trump el mismo día en que se anunció el Premio. Y en ese momento le agradecí por parte del pueblo venezolano en sus esfuerzos contra el régimen narcoterrorista.

María Corina Machado también dijo que piensa volver pronto a Venezuela:

Mi plan también es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, que es donde soy más útil para nuestra causa.

Durante la entrevista, la Premio Nobel de la Paz también aseguró que Delcy Rodríguez, quien se ha convertido en presidenta encargada, no es confiable para una posible transición política:

Delcy Rodríguez es la principal arquitecta de la tortura y el tráfico de personas y es aliada de Rusia, China e Irán. No confían en ella los inversores internacionales ni el pueblo venezolano.

Al final de la conversación, la opositora señaló que, de organizarse unas nuevas elecciones libres, la oposición ganaría con amplio margen:

Si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%.

