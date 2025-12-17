Informan Estado de Salud de María Corina Machado: Premio Nobel de la Paz 2025 Deja Oslo

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, ya no se encuentra en Oslo, capital noruega a donde se trasladó desde Venezuela con motivo del galardón.

Así lo dio a conocer hoy, 17 de diciembre de 2025, su cercano colaborador Pedro Urruchurtu Noselli, quien no precisó el nuevo destino de la opositora venezolana.

Machado no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, que había recogido en su nombre su hija Ana Corina Sosa, pero arribó posteriormente luego de un viaje y operación a la que denominaron “Dinamita Dorada”.

Noticia relacionada: María Corina Machado Dice que Maduro Dejará el Poder Haya o No Transición Negociada.

Video: Así Escapó María Corina Machado de Venezuela: Disfrazada con Peluca, en Lancha y Avión

¿Cómo está su salud?

La galardonada se fracturó una vértebra la semana pasada al salir de Venezuela, donde vivía oculta desde agosto de 2024.

"Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Ya no está en la ciudad de Oslo", indicó Urruchurtu en su cuenta de la red social X.

María Corina Machado vivía en la clandestinidad después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que otorgaron un tercer mandato consecutivo al presidente Nicolás Maduro, ahora bajo presión de Estados Unidos.

La opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Noticia relacionada: Empresa Queretana Gestionó Vuelo Privado Vinculado a la Ruta de Escape de María Corina Machado.

Video: Salida de María Corina Machado de Venezuela Tomó al Menos 2 Meses de Planeación

Su llegada a Noruega

Machado, quien ganó el Nobel de la Paz por su lucha por "una transición justa y pacífica" para recuperar la democracia en Venezuela, llegó a la capital noruega la madrugada del jueves 11 de diciembre.

Su viaje para salir de Venezuela fue fruto de una operación denominada "Dinamita Dorada", según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas.

Disfrazada y con una peluca, María Corina Machado abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país.

y con una peluca, María Corina Machado abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país. De allí salió en una precaria embarcación hacia Curazao , para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

, para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos. Bryan Stern dijo en declaraciones al Wall Street Journal que la embarcación que debía sacarla del país estaba averiada.

Para su salida se empleó un viejo barco pesquero , que no fuera confundido con una narcolancha.

, que no fuera confundido con una narcolancha. Cuando logró zarpar, el GPS de la embarcación se dañó.

de la embarcación se dañó. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco en el que se encontraba Stern y que la llevó a Curazao.

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo a la agencia de noticias AFP que Machado sería considerada "prófuga" si abandonaba el país, donde es investigada por "conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb