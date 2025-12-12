María Corina Machado Dice que Maduro Dejará el Poder Haya o No Transición Negociada

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este viernes, 12 de diciembre de 2025, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejará el poder, haya o no una transición negociada, y agregó que está enfocada en lograr un cambio pacífico.

Maduro dejará el poder, se negocie o no…Estoy centrada en una transición ordenada y pacífica.

Cabe recordar que la líder de la oposición venezolana llegó a Oslo la madrugada del jueves, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país, tras pasar más de un año en la clandestinidad.

Video: Salida de María Corina Machado de Venezuela Tomó al Menos 2 Meses de Planeación

Noticia relacionada: ¿En Qué Países Podría Refugiarse Nicolás Maduro Si Dejara Venezuela tras 12 Años en el Poder?

Machado se ha alineado con argumentos de Trump contra Maduro

Cuando Machado ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha declarado que él mismo merece el honor.

Machado se ha alineado con los halcones cercanos a Trump, que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

El año pasado, Machado fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante. Ese año, se ocultó después de que las autoridades intensificaran las detenciones de dirigentes opositores tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el Tribunal Supremo declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Reuters

Rar

