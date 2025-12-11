Ante las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, muchos se preguntan si Nicolás Maduro podría negociar su salida del gobierno. Te explicamos en qué países podría refugiarse el gobernante si abandonara el poder.

Reuters asegura que Cuba se ha acercado a Estados Unidos para negociar “cómo sería la región tras la caída de Maduro”.

se ha acercado a Estados Unidos para negociar “cómo sería la región tras la caída de Maduro”. Siendo canciller de Hugo Chávez, Nicolás Maduro trabó relaciones cercanas con los gobiernos de Bielorrusia y Turquía.

Crece la presión sobre Nicolás Maduro

En las últimas semanas se han recrudecido las presiones para Venezuela. Aerolíneas internacionales cancelaron vuelos ante una recomendación explícita de Estados Unidos. Además, el gobierno de Donald Trump continuó los bombardeos contra embarcaciones venezolanas y pasó a incautar un buque petrolero.

Paralelamente, María Corina Machado llegó a Oslo, Noruega, tras salir de forma clandestina de Venezuela. Aunque no pudo recoger personalmente el Premio Nobel de la Paz, la opositora ofreció una conferencia donde pidió la colaboración de las naciones para liberar al país sudamericano.

Como respuesta, en las últimas semanas Nicolás Maduro ha convocado varias veces a sus simpatizantes y en sus arengas ha exhibido una espada de Simón Bolívar y ha llamado a los campesinos a “partirle los dientes” a Estados Unidos. El mandatario también ha prometido que los venezolanos no serán “ni colonia ni esclavos”.

¿Dónde podría exiliarse Nicolás Maduro?

Ante la posibilidad de tener que negociar su salida del gobierno, especialistas se preguntan a dónde podría marcharse Nicolás Maduro. Un análisis del Washington Post apunta que la mejor opción para el presidente de Venezuela sería un exilio en Turquía.

Una fuente cercana al gobierno estadounidense afirmó que “Turquía es el lugar perfecto para él”. Cabe recordar que la carrera política de Nicolás Maduro despegó cuando se convirtió en canciller del gobierno de Hugo Chávez, en 2006.

Desde entonces, trabó buenas relaciones con el presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía. Este país tiene la ventaja de que también es aliado de Estados Unidos, por lo que podría ofrecer garantías al mandatario venezolano.

El informante consultado por el Washington Post aseguró que a Nicolás Maduro le preocuparía que, en caso de exilio, un aliado tradicional no pudiera garantizar su seguridad.

Si le preocupan las garantías y que la gente no cumpla con su parte del trato, Turquía ofrece mayor seguridad

Hay otras dos opciones en las que coinciden los analistas: Colombia y Bielorrusia. La propia canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, señaló que podría dar asilo al mandatario, si llegase a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. En entrevista con Caracol Radio declaró:

Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no.

Cuba sería uno de los grandes perdedores si Maduro dejara el poder

La agencia de noticias Reuters afirmó que Cuba contactó a Washington en semanas recientes para negociar cómo podría ser el equilibrio político en la región si Nicolás Maduro dejara el gobierno.

Aunque La Habana ha rechazado que haya habido un acercamiento con Estados Unidos, el régimen castrista estaría en severos aprietos si el chavismo dejara el poder en Venezuela. Al respecto, la periodista Yoani Sánchez señaló desde su columna en DW:

Durante más de dos décadas, desde que Hugo Chávez inauguró la era del petróleo subsidiado y los abrazos ideológicos,Venezuela ha sido el pulmón externo del castrismo.

Cabe señalar que, según una investigación de Reuters, Cuba permitió a Venezuela llevar a cabo las maniobras de inteligencia indispensables para que perdurara el régimen de Chávez.

Desde 2007, agentes cubanos reformaron la agencia de inteligencia venezolana y la convirtieron en la actual Dirección General de Contrainteligencia Militar, o DGCIM. Esta organización ha tenido un papel clave en controlar, por medios violentos, el disenso al interior del ejército venezolano.

A cambio, Venezuela ha otorgado apoyo diplomático y económico a Cuba, casi sin restricciones. Pero ante el declive en la llegada de petróleo venezolano a La Habana, el régimen castrista tendría que buscar nuevas alianzas allende los mares.

