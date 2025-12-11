"Le Pedimos al Mundo Ayuda": María Corina Machado en Noruega

Este 11 de diciembre de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió ayuda al mundo para bloquear el ingreso de recursos que provienen de actividades ilegales, “que es lo que soporta la estructura represiva del régimen”.

Desde Noruega, a donde viajó a recibir el premio Nobel de la Paz, también dio a conocer que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en la clandestinidad desde agosto de 2024.

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", señaló al ser cuestionada al respecto en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo.

Machado planea llevar el premio a Venezuela

La ganadora del Premio Nobel de la Paz además anunció que planea llevar su premio de regreso a Venezuela, aunque evitó revelar cuándo regresaría a su país natal.

Machado llegó a Oslo la madrugada del jueves, pero no arribó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno (…) Por supuesto, no diré cuándo", declaró a los periodistas en el parlamento, vestida de blanco.

“Venezuela se ha convertido en centro criminal”

En la conferencia de prensa, cuando se le preguntó a Machado si apoyaría una invasión estadounidense a su país, respondió que Venezuela ya había sido invadido por actores como agentes rusos e iraníes y cárteles de la droga.

"Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen en América. Y lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado", declaró junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere.

¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del narcotráfico, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos.

Cabe señalar que la aparición de Machado en Noruega ocurre en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ordenara más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en la región.

Con información de AFP.

