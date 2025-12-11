María Corina Machado Responde Sobre Si Apoya una Intervención Militar en Venezuela.

La opositora María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, manifestó su posición al respecto de si apoya una intervención militar en Venezuela y acusó que se trata de una nación ubicada al centro del crimen a nivel continental, con violencia y terror.

Durante una conferencia en Oslo, Noruega, la galardonada con el Nobel de Paz dijo que en territorio venezolano hay grupos terroristas y del narcotráfico, pues hallaron "un edén" para sus operaciones.

En el inicio de su jornada oficial, fue cuestionada sobre el aseguramiento de Estados Unidos de un buque petrolero cerca de costas de Venezuela y, si en dado caso, respaldaría la invasión de fuerzas extranjeras.

¿Apoya intervención militar en Venezuela?

María Corina Machado hizo un repaso sobre las organizaciones delincuenciales que, aseguró, financian al régimen de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores.

Asimismo, cuestionó que el gobierno actual se sirva de esas facciones dedicadas a la venta de drogas, tráfico de personas y presunta venta ilegal de crudo.

-¿Usted le daría bienvenida a una intervención militar en Venezuela?, se le preguntó en la rueda de prensa donde igual estaba el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere.

Muchas personas hablan de invasión en Venezuela y la amenaza de una invasión y yo les digo: miren, Venezuela ya fue invadida

Agregó que más de la mitad de su país está bajo control de guerrillas de Colombia, además de narcotraficantes. Sin embargo, aclaró quienes ya han invadido el territorio venezolano.

Video: La Travesía de María Corina Machado, Nobel de la Paz, para Llegar a Oslo.

"Los agentes rusos, los iraníes los tenemos, tenemos grupos terroristas como Hezbolá, Hamás, que operan libremente en el régimen, tenemos los guerrilleros colombianos, los cárteles de la droga que han tomado el 60% de toda nuestra población.

Que no solamente narcotráfico, sino redes de prostitución, así que eso ha convertido a Venezuela en el centro, el cúmulo del crimen de las Américas, así que esto es un régimen que ha sido financiado fuertemente para la represión

¿De dónde sale ese dinero? Del narcotráfico, del negocio negro, del crudo, en el tráfico de personas y todas estas cosas cuando se dan y cuando empiezan con la represión y la represión se debilita, todo se desmorona, porque es lo único que le queda

Corina Machado afirmó que en Venezuela prevalece el terror, por lo que urgió a la comunidad internacional que apoya a Nicolás Maduro que deje de hacerlo, pues respaldan a criminales.

Allá lo único que hay es violencia y terror, así que le solicitamos a la comunidad internacional es que le corten el chorro, los otros regímenes que financian a Maduro y las estructuras criminales, son muy activas y han convertido a Venezuela en un edén de esas operaciones criminales en el resto de Latinoamérica

En una entrevista con la BBC, aseguró que el régimen de Maduro no debía ser visto como una "dictadura habitual", sino como una estructura criminal.

Video: María Corina Machado Aparece en Público en Oslo tras Salir de Forma Clandestina de Venezuela.

Promete volver para poner fin a la tiranía

Previamente, en el marco de una visita al Parlamento de Noruega, dijo que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto

Corina Machado aseguró que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Asimismo, agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

En su primera rueda de prensa, se dijo esperanzada porque la libertad vuelva a su país, regresen sus connacionales obligados a migrar y afirmó que para poder tener paz se necesita de democracia.

Video: ¿Por Qué EUA Confiscó Un Buque Petrolero Frente a las Costas de Venezuela?

"La paz en últimas es un acto de amor, y eso es lo que me trajo aquí", indicó sobre la lucha que representa. Agregó que si regresa, la administración chavista no sabrá dónde se oculta

Reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Historias recomendadas:

Con información de AGENCIAS

ASJ



