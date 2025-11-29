Venezuela Condena Mensaje de Trump Sobre Espacio Aéreo; "Una Nueva Agresión Extravagante"
El canciller de Venezuela, Yván Eduardo Gil Pinto, publicó el mensaje de respuesta
Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituyente esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano.