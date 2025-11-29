¿Maduro y Trump Ya Hablaron? Esto Sabemos Tras Aumento de Tensiones entre Venezuela y EUA

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha elevado a un nuevo nivel las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que pidiera no volar sobre el territorio del país sudamericano. En este escenario, ha surgido una pregunta: ¿ya hablaron los presidentes de ambas naciones?

Hace unas semanas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había asegurado que solo hablaría cara a cara con su homólogo, pero con el intercambio de declaraciones y el avance de acciones por parte de ambos gobiernos, en torno a un choque de posturas, se ha filtrado que posiblemente ya hubo una llamada.

Video: Trump Advierte a Aerolíneas y Pilotos por Cierre Total del Espacio Aéreo de Venezuela

¿Ya hablaron Donald Trump y Nicolás Maduro?

El diario New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada, en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

Este sábado, el mandatario estadounidense afirmó que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Con información de AFP.

Historias recomendadas:

Nuevos Nombramientos FGR: Godoy Aparece en Directorio de la Fiscalía como Encargada de Despacho

¿Quiénes Son los Candidatos a la Presidencia de Honduras en las Elecciones del 30 de Noviembre?



DMZ