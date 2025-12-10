"Ni Colonia ni Esclavos": Maduro Llama a Campesinos a Estar Preparados ante Amenaza de EUA

Nicolás Maduro llamó a los campesinos y pescadores de Venezuela a estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos. Durante un mitin, el presidente también dijo que los venezolanos no serán “ni colonia ni esclavos” y, espada en mano, pidió a sus simpatizantes que juraran defender a su país.

El mitin a favor del presidente de Venezuela ocurre el mismo día en que se entrega el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo.

a en Oslo. El mismo día, Donald Trump confirmó que su Ejército confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.

Nicolás Maduro llama a campesinos a “partirle los dientes” a Estados Unidos

Nicolás Maduro dirigió la marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas. Esta batalla es considerada una de las más relevantes de la Guerra Federal, conflicto que enfrentó a los rebeldes liberales y al gobierno conservador de Venezuela.

En el mitin posterior, Nicolás Maduro pidió a los campesinos y pescadores del país sudamericano que estén preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos. Las declaraciones llegan en medio del despliegue militar que mantiene el gobierno de Donald Trump en el Caribe. Al respecto, el presidente venezolano dijo:

Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor.

Durante su arenga, el mandatario dijo que la opinión pública mundial rechaza “la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe”. Además, Nicolás Maduro dijo que Venezuela no permitirá el avance imperialista de Estados Unidos:

Ni colonia ni esclavos.

Posteriormente, con una espada en la mano, el político pidió a sus simpatizantes que juramentaran defender a Venezuela ante cualquier agresión extranjera.

Maduro resta importancia al Nobel de la Paz para María Corina Machado

El mitin de Nicolás Maduro ocurre en la misma fecha en que se entrega el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El galardón tuvo que ser recibido por su hija, Ana Corina Sosa.

Durante la ceremonia, Jørgen Watne Frydnes, político noruego y presidente del comité del Premio Nobel de la Paz, llamó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de la elección del 2024 y denunció que la comunidad internacional dio la espalda a Venezuela:

Cuando los venezolanos pidieron al mundo que prestara atención, les dimos la espalda. Mientras perdían sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad, y finalmente su propio futuro, gran parte del mundo se aferró a sus viejas narrativas.

Antes del mitin realizado en Caracas, un corresponsal de CNN preguntó a Nicolás Maduro qué opinaba de la concesión del Nobel a María Corina Machado. Al respecto, el presidente de Venezuela desdeñó la importancia del galardón:

Lo único que nos importa es la vida del pueblo: la salud, el trabajo, la vivienda, la prosperidad de nuestra patria, la nueva economía.

También este miércoles, Donald Trump anunció que su país interceptó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Durante una reunión con empresarios en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos declaró:

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad.

