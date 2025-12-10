Marina de Estados Unidos Confisca un Petrolero de Venezuela Sancionado Frente a sus Costas

La Marina de Estados Unidos llevó a cabo una operación de interceptación y confiscación de un petrolero sancionado en aguas cercanas al territorio venezolano.

El presidente Donald Trump confirmó la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, sin especificar detalles operativos ni la identidad del navío.

Como probablemente ya sabrán, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande

El petrolero objeto de la operación se encontraba bajo régimen de sanciones, aunque no se especificaron en la información disponible los detalles sobre la naturaleza específica de estas restricciones ni la identidad del buque.

