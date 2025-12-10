Reprograman Preventa de Boletos para Partido México vs Portugal; ¿Cuáles Son las Nuevas Fechas?

Banorte anunció que reprogramará la venta de boletos para el partido inaugural del Estadio Ciudad de México que se disputará entre México y Portugal luego de que este miércoles 10 de diciembre tuviera que ser suspendida.

Vía redes sociales, la institución financiera informó que será el próximo jueves 11 y viernes 12 de diciembre cuando se reanude la venta de entradas para el partido en el que se prevé juegue la estrella de futbol internacional Cristiano Ronaldo.

La preventa iniciará a partir de las 9:00 horas (hora Ciudad de México).

Fanki confirma reprogramación de preventa

Por su parte, la boletera Fanki, que este miércoles presentó intermitencias en su sitio web, confirmó la reprogramación de la preventa.

"Querida afición de la Selección de México: La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada", escribió a los fanáticos a través de la red social X.

A diferencia de la vez pasada, en esta ocasión la boletera puso a disposición de los aficionados un mail y número telefónico de contacto ante cualquier eventualidad: soporte@fanki.mx y +573170292048.

Querida afición de la Selección de México:

La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada.



🗓️ 11 y 12 de diciembre 2025

⏰ Desde las 9:00 a.m.

📍 Partido: 28 de marzo 2026 – 19:00 hrs (CDMX)



Canales oficiales:

📩 soporte@fanki.mx

📞 +57 317 0292048 pic.twitter.com/mvg1DDIe1b — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

¿Cuándo será el partido entre México y Portugal?

El partido de preparación entre la selección mexicana y la portuguesa, en el que se inaugurará el Estadio Banorte de cara al Mundial 2026, se disputará el 28 de marzo del próximo año a las 19:00 horas.

