¿Habrá Horario Especial en el Metro CDMX por Conciertos de Bad Bunny?

Este miércoles arranca la gira de conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. Aquí te decimos todos los detalles acerca de la movilidad, desde si habrá o no un horario especial del Metro CDMX en sus presentaciones hasta lo que necesitas saber para acceder al evento.

Video relacionado: La Locura por Bad Bunny: Campamentos y Retos para Verlo de Cerca

En el Estadio GNP Seguros inicia este miércoles 10 de diciembre la gira "Debí Tirar Más Fotos", como la primera de 8 fechas que el “Conejo malo” dará a sus seguidores en la capital del país.

¿Cuáles estaciones del Metro CDMX están más cerca al concierto de Bad Bunny?

Existen dos opciones; la primera es llegar a la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro de la CDMX, en la Puerta 6.

La segunda opción es llegar a la estación Velódromo a la Puerta 1; al salir, deberás avanzar rumbo al Palacio de los Deportes hasta encontrar el puente que conecta con el Estadio GNP o Foro Sol.

¿A qué hora cerrará el Metro de la CDMX por concierto de Bad Bunny?

El Metro de la CDMX mantiene su horario cotidiano, que es de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas, sábado y domingo de 07:00 a 24:00 horas.

El show de Bad Bunny de este martes 10 de diciembre de 2025, se desconoce si se extenderá, por lo que podría durar al menos 2 horas con 30 minutos y podría concluir a las 00:00 horas; en ese sentido, se necesita evaluar opciones de movilidad.

Estas son las fechas de Bad Bunny en la CDMX

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, se presentará en la Ciudad de México como parte de su tour internacional para las fechas 10,11,12,15,16,19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

Estiman derrama económica millonaria por Bad Bunny en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó que los ocho conciertos que ofrecerá el artista puertorriqueño, Bad Bunny, en el Estadio GNP, iniciando a partir de este 10 de diciembre, dejarán una cifra aproximada de 3 mil 228 millones de pesos.

Según el organismo, de ese total, 70% corresponde a la venta de boletos, mientras que el 17% se generará por consumo de alimentos y bebidas y 12.9% derivarán del incremento en la ocupación hotelera, la cual puede superar hasta 90% en las zonas aledañas al recinto.

Además, precisó que los espectáculos del intérprete, que contarán con una afluencia de alrededor de 520 mil asistentes de hasta 77 países, dinamizarán la economía local “al activar cadenas de valor en sectores como: alimentos y bebidas, transporte y comercio minorista”.

¿Qué negocios en CDMX se verán beneficiados por conciertos de Bad Bunny?

Los negocios con mayores beneficios serán los siguientes:

Restaurantes

Cafés

Bares

Establecimientos de comida rápida

Taxis

Aplicaciones de movilidad

Transporte público

Servicios turísticos

Tiendas de conveniencia

Tiendas de souvenirs

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI