Bad Bunny en México 2026: Qué Objetos Están Permitidos y Cuáles No Dentro del Estadio

La espera terminó: hoy arranca en la Ciudad de México la primera fecha de los ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP.

Las puertas del Estadio abrirán a las 18:00 horas. El show está programado para comenzar a las 21:00 horas.

Una de las preguntas más frecuentes de los asistentes es qué puedes llevar y qué no debido a las restricciones de seguridad del estadio.

¿Qué objetos están permitidos y qué objetos están prohibidos en el Estadio GNP?

Permitidos

Bolsas pequeñas o cangureras chicos.

Bolsas transparentes de plástico/vinil/PVC de tamaño reducido.

Gel antibacterial (envase ≤ 100 ml), bloqueador solar (envase pequeño), tapones para oídos, artículos de higiene personal cerrados.

Gorras, sombreros, lentes de sol.

Cámaras no profesionales (instantáneas / desechables).

Medicamentos con receta médica.

Foto: N+

Prohibidos

Mochilas grandes, bolsas voluminosas o tote bags amplias.

Cámaras profesionales, equipo de grabación, trípodes.

Tablets, laptops u otros dispositivos electrónicos grandes.

Alimentos, bebidas o envases de cualquier tipo.

Cigarrillos, vapes, encendedores; drogas, objetos punzocortantes o peligrosos; aerosoles; fuegos artificiales u objetos contundentes.

Recomendaciones

Es recomendable llegar con suficiente anticipación; las puertas abren a las 18:00 horas, lo ideal es estar ya dentro antes de las 20:30 horas.

Lleva únicamente lo necesario: una bolsa pequeña, tus documentos, boleto, identificación, y en todo caso objetos permitidos. Bolsas grandes o mochilas voluminosas serán rechazadas.

Si piensas volver en transporte público, considera que el concierto podría terminar alrededor de las 23:30 horas, toma en cuenta los horarios del transporte según tu regreso.

