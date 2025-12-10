Bad Bunny en México 2026: Qué Objetos Están Permitidos y Cuáles No Dentro del Estadio
N+
La espera terminó: arrancan en la Ciudad de México los ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP. Te contamos qué objetos están permitidos y cuáles no dentro del estadio.
COMPARTE:
La espera terminó: hoy arranca en la Ciudad de México la primera fecha de los ocho conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP.
Las puertas del Estadio abrirán a las 18:00 horas. El show está programado para comenzar a las 21:00 horas.
Una de las preguntas más frecuentes de los asistentes es qué puedes llevar y qué no debido a las restricciones de seguridad del estadio.
¿Qué objetos están permitidos y qué objetos están prohibidos en el Estadio GNP?
Permitidos
Bolsas pequeñas o cangureras chicos.
Bolsas transparentes de plástico/vinil/PVC de tamaño reducido.
Gel antibacterial (envase ≤ 100 ml), bloqueador solar (envase pequeño), tapones para oídos, artículos de higiene personal cerrados.
Gorras, sombreros, lentes de sol.
Cámaras no profesionales (instantáneas / desechables).
Medicamentos con receta médica.
Prohibidos
Mochilas grandes, bolsas voluminosas o tote bags amplias.
Cámaras profesionales, equipo de grabación, trípodes.
Tablets, laptops u otros dispositivos electrónicos grandes.
Alimentos, bebidas o envases de cualquier tipo.
Cigarrillos, vapes, encendedores; drogas, objetos punzocortantes o peligrosos; aerosoles; fuegos artificiales u objetos contundentes.
Recomendaciones
Es recomendable llegar con suficiente anticipación; las puertas abren a las 18:00 horas, lo ideal es estar ya dentro antes de las 20:30 horas.
Lleva únicamente lo necesario: una bolsa pequeña, tus documentos, boleto, identificación, y en todo caso objetos permitidos. Bolsas grandes o mochilas voluminosas serán rechazadas.
Si piensas volver en transporte público, considera que el concierto podría terminar alrededor de las 23:30 horas, toma en cuenta los horarios del transporte según tu regreso.
Historias recomendadas:
Vive Latino 2026: Cartelera Completa por Día para el Festival del 14 y 15 de Marzo
¿Cuánto Dura el Concierto de Bad Bunny? Fechas y Horarios Inicio y Final en Estadio GNP Seguros