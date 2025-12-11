Empresa Queretana Gestionó Vuelo Privado Vinculado a la Ruta de Escape de María Corina Machado

Una empresa con sede en Querétaro participó en la gestión del vuelo privado relacionado con el traslado de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado hacia Oslo, Noruega, confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete Tercero.

El funcionario explicó que la compañía, legalmente constituida en la entidad, se dedica al arrendamiento de aeronaves privadas. Aclaró que la firma no es propietaria de los aviones, sino que únicamente brinda servicios de renta, por lo que el uso y destino final de las aeronaves corresponde exclusivamente al cliente que las contrata.

¿A dónde se dirigió la ruta del avión privado?

La aeronave involucrada pertenece a la empresa Go2Jets, que cuenta con base operativa en Querétaro.

De acuerdo con la información oficial, la ruta inició con un vuelo de Querétaro a Toluca como parte de un servicio independiente. Posteriormente, la aeronave despegó vacía desde Toluca hacia Miami, donde fue contratada para un servicio especial entre Miami y Curazao.

El movimiento aéreo se dio en el contexto de la agenda internacional de Machado, luego de que su hija recibiera en su representación el Premio Nobel de la Paz, lo que generó una serie de desplazamientos relacionados con actividades diplomáticas.

Las autoridades estatales reiteraron que la empresa queretana únicamente prestó el servicio de arrendamiento y no interviene en las decisiones sobre los itinerarios o el uso final de las aeronaves.

