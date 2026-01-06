Fernando Carrillo Defiende a Delcy Rodríguez, Presidenta de Venezuela, y Dice que Fueron Novios

El actor venezolano Fernando Carrillo, conocido por su carrera en telenovelas como Abigaíl, sorprendió al revelar que tuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, Carrillo también la defendió públicamente en medio de la crisis política que vive Venezuela.

En una entrevista con el programa chileno Contigo en la mañana, Carrillo confirmó que mantuvo un romance con Rodríguez durante tres años, describiéndola como “la mujer más inteligente” y “el gran amor de mi vida”. A partir de esa historia personal, el actor utilizó su conocimiento directo de la presidenta interina para rechazar las versiones que circulan en medios internacionales sobre su supuesto papel en la detención del expresidente Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense.

Carrillo negó que Delcy Rodríguez haya traicionado a Maduro o actuado de forma desleal en los acontecimientos recientes. En sus declaraciones aseguró: “La conozco muy bien… nunca en la vida traicionaría a Maduro”, y subrayó su lealtad, valentía y honestidad como cualidades personales y políticas.

La polémica con Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió el liderazgo del país tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que ha generado una profunda crisis institucional y debates sobre su legitimidad dentro y fuera de Venezuela. Rodríguez, quien anteriormente fue vicepresidenta y mano derecha de Maduro, enfrenta cuestionamientos tanto de la oposición como de actores en el escenario internacional sobre su papel en la transición del poder.

Más allá de lo político, las declaraciones de Carrillo han viralizado su figura en redes y medios, no solo por la revelación de su relación pasada con Rodríguez, sino también por la defensa vehemente que hace de su carácter y trayectoria en un momento de alta tensión política en Venezuela.

Historias recomendadas:

Björk Habla sobre Groenlandia y a Quién Pertenece: Cantante Hace un Llamado Urgente

De la Arrolladora Banda Limón a las Calles: Jorge Medina Sorprende a Peatones en Portugal

¿Qué le Pasó a Evangeline Lilly, la Actriz de Marvel? Anuncia que Tiene Daño Cerebral