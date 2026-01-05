¿Qué le Pasó a Evangeline Lilly, la Actriz de Marvel? Anuncia que Tiene Daño Cerebral

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel como Hope Van Dyne en el Universo Cinematográfico de Marvel y por la serie Lost, anunció que padece daño cerebral.

Lilly, de 46 años, compartió esta noticia sobre su salud en un video publicado en su cuenta de Instagram durante los primeros días de 2026.

¿Qué le pasó a Evangeline Lilly?

En mayo de 2025, Lilly se desmayó mientras caminaba por una playa en Hawái y cayó de cara contra una roca. Ese impacto le provocó una lesión cerebral traumática (TBI) y una seria conmoción cerebral. En ese momento, la actriz compartió fotos de sus heridas y habló abiertamente sobre el dolor y la gravedad de la caída.

Después de una serie de estudios neurológicos, Lilly reveló que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a una “capacidad reducida”, lo que es consecuencia directa del trauma craneal que sufrió en la caída. Aunque no detalló todos los resultados médicos, confirmó que sí tiene daño cerebral a raíz de esa lesión.

En el video compartido con sus seguidores, la actriz también explicó que este diagnóstico ha implicado cambios en sus capacidades cognitivas y que trabajar en revertir estas deficiencias será “una batalla cuesta arriba”. Aun así, manifestó que el proceso la ha llevado a priorizar el descanso y la recuperación.

Reacciones y apoyo

La revelación de Lilly ha generado una ola de mensajes de cariño y apoyo por parte de fans y colegas del medio. En algunos reportes se menciona que personalidades como Michelle Pfeiffer la han respaldado públicamente, resaltando su fortaleza y determinación ante el reto de superar esta etapa.

Evangeline Lilly había anunciado previamente que se mantenía alejada de la actuación tras su último papel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) y que estaba enfocándose en proyectos personales, escritura y trabajo humanitario. Este nuevo diagnóstico subraya la importancia que ha dado al cuidado de su salud y al equilibrio entre su vida profesional y personal