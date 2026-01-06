Björk Habla sobre Groenlandia y a Quién Pertenece: Cantante Hace un Llamado Urgente

Varios países, organismos e incluso personalidades han expresado su opinión respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer apoderarse de Groenlandia.

En esta ocasión lo hizo la cantante islandesa Björk, quien incluso lanzó un llamado a los pobladores de la isla, la más grande del mundo con una población de 57 mil habitantes.

“El colonialismo me ha provocado escalofríos”

La compositora publicó un par de historias en su perfil de Instagram; en una mostró el mapa de Groenlandia, y en una segunda publicó un mensaje en el que dijo que la posibilidad de que los groenlandeses pasen de un colonizador cruel a otro es demasiado brutal.

El colonialismo me ha provocado repetidamente escalofríos de horror, y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pasen de un colonizador cruel a otro es demasiado brutal como para imaginarla; “ur skunni feldinn”, como decimos en islandés.

Björk critica trato de daneses a groenlandeses

La también productora y actriz contó, por ejemplo, que los islandeses están muy aliviados de haber logrado separarse de Dinamarca en 1944, y reiteró su simpatía por los pobladores de Groenlandia.

Los islandeses estamos muy aliviados de haber logrado separarnos de Dinamarca en 1944, no perdimos nuestra lengua (mis hijos hablarían danés ahora) y siento una gran simpatía por los groenlandeses, una y otra vez.

Björk recordó cuando se planteó el caso de la anticoncepción forzada, en la que 4 mil 500 niñas de 12 años recibieron un DIU sin su conocimiento entre 1966 y 1970.

“Y aún hoy los daneses tratan a los groenlandeses como si fueran seres humanos de segunda clase. ¡Separarán a los niños de sus padres en 2025!”, dijo.

Llamado a luchar por la independencia

Ante ello, la cantante deseó a todos los groenlandeses lo mejor en su lucha por la independencia.

“Queridos groenlandeses, ¡declaren la independencia! Deseos solidarios de sus vecinos. Cariño, Björk”, expresó.

Groenlandia no es miembro independiente de la OTAN, pero está cubierta por la pertenencia de Dinamarca a la alianza militar occidental, de la que también forma parte Estados Unidos.

