¿Por Qué Donald Trump Quiere Adueñarse de Groenlandia? Esto Advirtió Dinamarca

El pasado domingo, Donald Trump reafirmó el interés de anexar a Groenlandia. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en la isla ubicada en el extremo septentrional de Norteamérica?

El primer ministro de Groenlandia llamó a no ceder al pánico ante las amenazas de Donald Trump .

llamó a no ceder al pánico ante las amenazas de . Ante el deshielo provocado por el calentamiento global, abrirá nuevas rutas marítimas en el Ártico.

Dinamarca advierte que un intento de anexión de Groenlandia sería el fin de la OTAN

En una entrevista con The Atlantic, Donald Trump reiteró que Estados Unidos “necesita” a Groenlandia. Las declaraciones suscitaron una reacción inmediata por parte de Dinamarca.

Mette Frederiksen, primera ministra danesa, rechazó que sea posible la anexión de Groenlandia a los Estados Unidos. Además, la política advirtió que un ataque de Estados Unidos a territorio de Dinamarca representaría el final de la OTAN, organización a la que ambos países pertenecen:

Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, pidió no ceder al pánico. Además, el político llamó a establecer un contacto directo con Estados Unidos y no depender de intermediarios, como en este caso fue el medio de comunicación The Atlantic:

La situación no es tal que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. No es el caso. Por lo tanto, no debemos entrar en pánico.

Video: ​​​​​​El Interés de Donald Trump por Groenlandia: Análisis de Javier Tello

¿Cuál es el interés de Donald Trump en Groenlandia?

El segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por el expansionismo. Desde enero de 2025, el presidente había reiterado la idea de anexar Canadá como un estado 51 a la Unión Americana. También amenazó con tomar el control del Canal de Panamá.

En el caso de Canadá y Groenlandia, ambos territorios podrían beneficiarse del deshielo del Polo Norte. A medida que el hielo desaparece por el cambio climático, se abrirán nuevas rutas marítimas por el Ártico. Además, el deshielo también facilitará la explotación de recursos naturales, como el gas y el petróleo, que actualmente están bajo el hielo.

Desde 2011, el think-tank The Arctic Institute advirtió que la desaparición del casquete polar favorecería crear nuevas rutas marítimas que compitan con el Canal de Suez y el Canal de Panamá.

A esto se debe añadir, que parte de las fronteras en el Polo Norte están en disputa por los países que tienen presencia en el Círculo Polar Ártico. Los países con presencia en la región son Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca (a través de Groenlandia), Estados Unidos (vía Alaska) y Canadá.

Con información de EFE y AFP