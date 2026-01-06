¿Cuánta Basura Generamos en la Ciudad de México?

Durante la temporada de fiestas decembrinas, tan solo en la Ciudad de México, se generan 12 mil toneladas de basura.

La alcaldía Cuauhtémoc, es una de las demarcaciones que más genera basura por su población estimada en un millón 38 mil habitantes

Es por ello que este 2026 entró en vigor la separación de residuos para tener un mejor manejo de la basura.

La Ciudad de México alberga a cerca de 9 millones de personas, las cuales, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, diario generan 12 mil toneladas de residuos, siendo diciembre y enero cuando más desechos hay.

Al respecto Fernando Montoya, recolector, indicó:

Es el mes que la gente, como tiene más dinero hace más compras, lo que más sale es cartón y desperdicio de comida

Cada habitante genera alrededor de un kilo con 71 gramos de basura diaria, pero la generación de residuos varía de acuerdo a la alcaldía.

"Lo que es diciembre y enero se acumula bastante basura, a veces terminamos hasta las 7 de la noche por andar recolectando la basura. Empaques de regalo y todo ese detalle. Recolectamos aproximadamente unas 5 toneladas de orgánica y de inorgánica como unas 2 porque es más ligera” señaló Pablo Orozco, recolector.

Pablo recolecta basura en la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones que más genera basura por su población estimada en un millón 38 mil habitantes.

Vecinos

Por su parte, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, como Eduardo Razo, señalan:

Hacemos compras, regalos, igual generamos más basura. Considero que en algunos casos son voluminosos, más cuando pedimos por aplicación algún producto son productos muy pequeños y vienen en cajas con mucho volumen

El personal de barrido manual son quienes ayudan también a mantener limpia la ciudad, quienes en 2022 recolectaron diariamente 2 mil 571 toneladas de basura.

Sobre esta situación Alejandro Palacios, recolector, asegura que se debe de generar conciencia.

Esta época es de más basura y ahorita ya viene lo de los Reyes, sale más cartón. La gente pasa y descuidadamente la dejan de nuevo, que agarren conciencia la gente, es contaminación para ellos mismos como colonos, como vecinos

Este 2026 entró en vigor la separación de residuos y la recolección por día, que sumado con el reciclaje, puede aportar al mejor manejo de la basura.

Con información de Samuel Luna

