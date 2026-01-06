Ernestina Godoy Anuncia Nuevos Nombramientos al Interior de la FGR

Ernestina Godoy Ramos anunció este martes 6 de enero de 2026 once nuevos nombramientos al interior de la Fiscalía General de la República (FGR). Se trata de la segunda tanda de designaciones desde que asumió el cargo en diciembre.

Con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR, Raúl Armando Jiménez Vázquez fue nombrado como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

En tanto, David Boone de la Garza quedó al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y Mariana Díaz Figueroa encabezará la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

También se nombró a Laura Angeles Gómez como Oficial Mayor; a Maribel Bojorges Beltrán como fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); y a Richard Urbina Vega como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Ulises Lara llega a Investigación de Asuntos Relevantes

A la par, Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez como titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

La otras designaciones fueron:

Claudia Luengas Escudero, como Consejera General;

Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y

Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Segunda tanda de nombramientos tras su llegada a la FGR

Dichos nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

