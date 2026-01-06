Primer Día de Gobierno Delcy Rodríguez: La Presidenta Encargada de Venezuela de Gustos Lujosos

Después de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez juramentó el 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela. Este día se reunió con líderes del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, con el objetivo de evaluar de forma integral el ciclo de siembra y la seguridad alimentaria de la nación.

¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?

Su nombre completo es Delcy Eloína Rodríguez Gómez

Tiene 56 años

Estudió derecho en la Universidad Central de Caracas

Era llamada "la tigresa" por Nicolás Maduro

Hija del exguerrillero marxista Jorge Antonio Rodríguez, quien planeó el secuestro del empresario estadounidense William Niehous.

Fue detenido en 1976 y torturado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Caracas. Murió a los 34 años.

Comenzó su carrera política en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, después de la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013.

Inició su carrera en el gobierno de Maduro como ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014. Luego fue canciller de 2014 a 2017. Y asumió como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, organismo que amplió los poderes de Maduro.

Llegó a la vicepresidencia en junio de 2018.

Su vida entre Francia e Inglaterra

Vivió casi 10 años en Francia e Inglaterra.

Estudió derecho social en la Universidad de París

Hizo una maestría en la Universidad Birkbeck, en Londres, Reino Unido

En junio 2018, fue sancionada por la Unión Europea con la prohibición de entrada al espacio Schengen, la zona de libre circulación de personas que integran 29 países europeos. Es acusada de acciones que socavan la democracia y violaciones a los derechos humanos.

Pero en enero de 2020, violó esa prohibición al viajar presuntamente en un avión privado a España para reunirse con el entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos. Ese episodio es conocido como Delcygate.

La mujer de los lujos

Ayer, durante su toma de protesta como presidenta interina, usó un vestido verde. De acuerdo con conocedores de la moda, sería un diseño de la diseñadora italiana Chiara Boni, de casi casi 15 mil pesos.

Entre sus parejas se encuentra el actor Fernando Carrillo.

Actualmente su pareja es un empresario libanés. Desde 2017 está con Yussef Abou Nassif Smaili.

En distintos eventos, como funcionaria, Delcy Rodríguez fue vista con varios relojes de la marca Suunto, marca fundada por el finlandés Tuomas Vohlonen, que fabrica y comercializa relojes deportivos, computadoras de buceo e instrumentos de precisión desde hace casi 100 años.

Relojes con van un valor de los 5 mil a los 15 mil pesos.

