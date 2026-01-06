Maduro Envió Más de 100 Toneladas de Oro a Suiza con un Valor de 93 Mil Millones de Pesos

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela llegó a declarar que ganaba el equivalente a 117 dólares al mes, algo así como 2 mil 100 pesos mexicanos, sin embargo, mandó toneladas de oro a Suiza.

El oro enviado por Nicolás Maduro a Suiza equivale a 93 mil millones de pesos.

El dinero congelado fue enviado entre los años 2013 y 2016.

¿Cuántas toneladas de oro envió Maduro a Suiza?

Según datos aduanales, Venezuela envió oro a Suiza por 4 mil 140 millones de francos suizos. Esta cifra equivale a 5 mil 200 millones de dólares o 93 mil millones de pesos mexicanos.

Habrían sido 113 toneladas de oro enviadas durante los años 2013 y 2016, los primeros años de gobierno de Nicolás Maduro.

Según la emisora de radio suiza SRF, el oro procedía del Banco Central de Venezuela, en un momento en que el gobierno del régimen chavista estaba vendiendo oro para apoyar su economía.

Las exportaciones de oro de Venezuela a Suiza se detuvieron desde 2017, tras las sanciones de la Unión Europea hacia el país sudamericano.

No se sabe si el oro enviado por Venezuela a Suiza está ligado a las cuentas de Maduro

Este lunes 5 de enero, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Suiza ordenó congelar los activos que mantenían el presidente y otros 36 asociados tienen en el país europeo. No obstante, el gobierno suizo no dio información sobre el posible valor o sobre el origen de los fondos congelados.

Por el momento, se desconoce si los activos congelados tienen un vínculo con el oro transferido desde el Banco Central de Venezuela. La SRF señala que el oro podría haber procedido de las reservas venezolanas para su procesamiento y certificación.

Ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y en medio de la escalada inflacionaria, el Banco Central de Venezuela habría vendido sus reservas de oro para apoyar la economía del país.

