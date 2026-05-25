Dejan el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en una Obra Negra en Irapuato, Tenía Huellas de Violencia

Vecinos de la colonia Martín Negrete, lo confundieron en un principio con un bulto de ropa, pero al acercarse vieron que presentaba huellas de violencia.

Cuerpo sin vida.Foto: N+

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