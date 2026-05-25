Dejan el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en una Obra Negra en Irapuato, Tenía Huellas de Violencia

Habitantes de la colonia Martín Negrete, en Irapuato, se disponían ir a trabajar, cuando en su camino encontraron abandonado el cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de violencia en un predio de obra negra.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona salían de sus casas para irse a trabajar, pero cerca de una obra negra notaron a lo lejos lo que parecía un bulto de ropa.

Confirme se fueron acercando, las personas vieron que se parecía a una persona, por lo que al estar a unos pocos metros confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, por lo que de inmediato llamaron a los números de emergencia.

Los primeros en llegar a la escena del hallazgo, fueron policías municipales, quienes al confirmar el reporte, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que personal de la Guardia Nacional, también llegaba al lugar.

En ese momento, los uniformados acordonaron la zona ante el paso de los vecinos que seguían su camino al trabajo, mientras que también los elementos de la GN, realizaban un operativo por el área.

Confirman que hombre ya no tenía signos vitales; no lo identifican

Al llegar los paramédicos, brindaron atención médica al hombre, pero solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De igual manera, hizo su arribo la Semefo, quien junto con la Fiscalía, comenzaron con las indagatorias correspondientes, destacando que el hombre presentana huellas de violencia, pero que hasta el momento, se desconocía su identidad.

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