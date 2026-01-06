Maduro Suma a su Defensa a Bruce Fein, Abogado que Pidió Destituir a Clinton, Obama y Trump
N+
Además de Barry Pollack, uno de los abogados más famosos en Estados Unidos, Maduro sumó hoy a su defensa al abogado Bruce Fein
COMPARTE:
Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero y enviado a Estados Unidos, sumó este martes a su defensa a Bruce Fein, un abogado experto en derecho constitucional y que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan.
Bruce Fein aparece junto a Barry Pollack, el abogado que ayer presentó formalmente la defensa de Maduro durante la primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York.
Puedes seguir en este Liveblog: Últimas Noticias de Nicolás Maduro y Venezuela: Proceso Judicial en Estados Unidos
¿Quién es Bruce Fein?
- Fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).
- Es un reconocido abogado en Washington D.C. desde hace 50 años.
- Tiene libros y artículos en distintos diarios como The New York Times , The Huffington Post y Legal Times, entre otros.
- También da asesorías a políticos sobre derecho.
- Fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012.
En la página del bufete a su nombre, indica:
Bruce Fein ha asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones... se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard.
Un día después de la detención de Maduro, el 4 de enero 2026, publicó un artículo en Baltimore Sun, titulado: "Venezuela será el Waterloo de Trump".
Crítico de Bush, Clinton, Obama y Trump
Ha sido crítico de las presidencias de George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump.
- En 2011, propuso destituir al presidente Barack Obama por la intervención militar de 2011 en Libia.
- En 2021 cuestionó que Trump fuera absuelto por el Asalto al Capitolio, que hoy 6 de enero, cumple 4 años, luego de que el 6 de enero de 2021, simpatizantes e Trump irrumpieran en el Capitolio, tras la derrota del republicano. Bruce Fein dijo a Democracy Now.
Realmente, es muy aterrador que ahora tengamos un precedente según el cual un presidente tiene derecho a hacer lo que quiera, lo que desea, sin ninguna sanción
- Para que Bruce Fein se sume a la defensa de Maduro falta que el juez del caso lo apruebe.
Historias recomendadas:
- Primer Día de Gobierno Delcy Rodríguez: La Presidenta Encargada de Venezuela de Gustos Lujosos
- Caso Roberto: Video Muestra a Conductor Momentos Después de Arrastrar a Biker en Iztapalapa