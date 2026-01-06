Maduro Suma a su Defensa a Bruce Fein, Abogado que Pidió Destituir a Clinton, Obama y Trump

Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero y enviado a Estados Unidos, sumó este martes a su defensa a Bruce Fein, un abogado experto en derecho constitucional y que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan.

Bruce Fein aparece junto a Barry Pollack, el abogado que ayer presentó formalmente la defensa de Maduro durante la primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York.

¿Quién es Bruce Fein?

Fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).

Es un reconocido abogado en Washington D.C. desde hace 50 años.

Tiene libros y artículos en distintos diarios como The New York Times , The Huffington Post y Legal Times, entre otros.

También da asesorías a políticos sobre derecho.

Fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012.

En la página del bufete a su nombre, indica:

Bruce Fein ha asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones... se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard.

Un día después de la detención de Maduro, el 4 de enero 2026, publicó un artículo en Baltimore Sun, titulado: "Venezuela será el Waterloo de Trump".

Crítico de Bush, Clinton, Obama y Trump

Ha sido crítico de las presidencias de George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump.

En 2011, propuso destituir al presidente Barack Obama por la intervención militar de 2011 en Libia.

por la intervención militar de 2011 en Libia. En 2021 cuestionó que Trump fuera absuelto por el Asalto al Capitolio, que hoy 6 de enero, cumple 4 años, luego de que el 6 de enero de 2021, simpatizantes e Trump irrumpieran en el Capitolio, tras la derrota del republicano. Bruce Fein dijo a Democracy Now.

Realmente, es muy aterrador que ahora tengamos un precedente según el cual un presidente tiene derecho a hacer lo que quiera, lo que desea, sin ninguna sanción

Para que Bruce Fein se sume a la defensa de Maduro falta que el juez del caso lo apruebe.

