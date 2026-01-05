Suiza Congela Dinero de Maduro. ¿Cuál Es la Fortuna del Presidente Capturado de Venezuela?

Luego de anunciarse que Suiza congeló dinero de Nicolás Maduro y sus asociados con efecto inmediato tras la captura del mandatario venezolano por las fuerzas armadas estadounidenses, en N+ te explicamos cuál es la fortuna del presidente sustraído.

La decisión de Suiza respecto al dinero de Maduro tendrá efecto durante cuatro años; el Ejecutivo quiso asegurarse de que ningún activo que pueda haber sido adquirido ilícitamente se transfiera fuera de Suiza en la situación actual.

El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos judiciales en relación con los activos adquiridos ilícitamente

Suiza decidió congelar el dinero de Maduro por esta razón

Suiza se acogió a una ley federal que contempla la congelación de activos de extranjeros "políticamente expuestos cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves”.

El país europeo recordó que, tras el arresto de Maduro, ha llamado a la desescalada, a la contención y al cumplimiento del derecho internacional, "incluyendo la prohibición del uso de la fuerza y el principio del respeto a la integridad territorial".

¿Se conoce la verdadera fortuna de Nicolás Maduro y su familia?

Cuando estaba en el poder, Nicolás Maduro presumía de tener un sueldo de 117 dólares estadounidenses (2 mil 100 pesos mexicanos aproximadamente), pero esto no coincide con la realidad.

Nicolás Maduro y la primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron sacados de su dormitorio en el Palacio de Miraflores.

Maduro dice el Día de los Inocentes su salario

El 28 de diciembre de 2025, día de los Santos Inocentes, Nicolás Maduro ante la televisión estatal, expresó que él era humilde y trabajador:

Me resbala lo que digan de mí. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente. Yo gano dos petros. ¡Dos petros! (equivalente a 117 dólares estadounidenses).

Los comentarios provocaron las risas nerviosas entre su reducido auditorio. La cifra que expresó Maduro no tiene nada que ver con la riqueza que él y su familia han acumulado durante décadas.

El salario mínimo en Venezuela rondaba los 130 bolívares mensuales, mientras el euro se cambiaba a 354 bolívares al cierre de 2025. Maduro no pudo evitar hacer una broma sobre su esposa, Cilia Flores, que también fue capturada.

Pero a esa platica no le veo la cara porque, cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar alguna cosita. He cambiado la clave 20 veces, no sé cómo se entera

Maduro utilizaba Rolex y ropa de marca

La realidad sobre la fortuna de Nicolás Maduro contrastaba con sus palabras al aparecer con Rolex o Hublot de miles de dólares y trajes cuyo valor era elevado.

Maduro disponía de los ingresos petroleros de Venezuela

Expertos consideran que la cifra exacta de la fortuna de Nicolás Maduro es incalculable, debido a la corrupción del chavismo y que podría superar los 500 millones de dólares en 27 años, y lo incautado por Suiza a Maduro y su familia es solo una fracción de lo que ha acumulado en décadas.

Incautan mansiones, caballos, aviones y automóviles de lujo a Maduro

Investigaciones de la justicia estadounidense revelan incautaciones de mansiones en República Dominicana, caballos, aviones privados y automóviles de lujo, por un valor cercano a 700 millones de dólares; se estima que esa es solo una pizca de la riqueza real de Nicolás Maduro.

Esta sería la fortuna atribuible a Maduro

Según Celebrity Networth, la fortuna directa atribuible a Maduro sería de unos 2 millones de dólares, obtenidos mediante redes de corrupción. Mientras miembros de su gobierno cometieron desfalcos como Tarek El Aissami, vicepresidente, habría desviado 23 mil millones de dólares de las ventas petroleras durante la crisis, lo que evidencia la complejidad y magnitud de la corrupción.

