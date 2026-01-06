Decretan Siete Días de Duelo en Venezuela y Aseguran que Maduro y Su Esposa Volverán al País

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo para los "jóvenes mártires" que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

En tanto, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la “revolución bolivariana no caerá” y afirmó que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán al país, pese a su detención por fuerzas estadounidenses.

Cabello, durante una marcha oficialista en Caracas, calificó a Maduro de “prisionero de guerra” y denunció lo que describió como un “secuestro” por parte del gobierno de Estados Unidos, acusándolo de violar la soberanía venezolana y el derecho internacional.

Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: Reuters

Militar de formación y figura clave del chavismo desde sus orígenes, Cabello ha ocupado múltiples cargos sin disputar el liderazgo máximo del movimiento, motivo por el cual Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 25 millones de dólares por su captura.

El 3 de enero, una operación militar estadounidense en Caracas culminó con la captura de Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York y enfrentan cargos federales por narcotráfico, narcoterrorismo y otros delitos. En su primera comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan, ambos se declararon no culpables y denunciaron haber sido “secuestrados”. Reuters

Tras estos hechos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela con apoyo de la estructura oficialista. Mientras tanto, el gobierno estadounidense ha defendido la operación como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Suman 56 muertos por intervención militar de EUA

La ofensiva dejó un saldo de víctimas. Autoridades de Venezuela y Cuba informaron que al menos 56 militares venezolanos y cubanos murieron durante los ataques que precedieron a la captura, y también se han reportado muertos y heridos civiles, aunque no existe un balance oficial completo.

La detención de Maduro ha generado una profunda crisis política y tensiones diplomáticas, con debates sobre la legalidad de la intervención, condenas de varios países por violar normas internacionales y llamados a respetar la soberanía de Venezuela.

