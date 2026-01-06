Muere a los 80 Años Michael Reagan, Actor e Hijo Mayor del Expresidente de EUA Ronald Reagan

Michael Edward Reagan, hijo mayor adoptivo del expresidente estadounidense Ronald Reagan, falleció el domingo 4 de enero de 2026 a los 80 años, informó su familia en un comunicado publicado este martes 6 de enero.

La causa de su muerte no ha sido divulgada oficialmente, según medios estadounidenses.

Reagan, nacido el 18 de marzo de 1945 en Los Ángeles, fue el hijo adoptivo del líder republicano y de la actriz Jane Wyman, primera esposa del expresidente.

Una vida entre política, medios y legado familiar

Aunque siempre estuvo ligado al legado de su padre, Michael Reagan forjó una carrera propia como actor, escritor, locutor de radio y comentarista político conservador. A lo largo de su vida escribió varios libros, entre ellos memorias y textos sobre la figura de Ronald Reagan, y fue un fuerte defensor de las ideas políticas que marcaron la administración de su padre.

También fue colaborador y comentarista para medios conservadores, destacándose en espacios de opinión y tertulias sobre política estadounidense. Era conocido por su estilo directo y por su defensa de los valores republicanos tradicionales.

Como actor tuvo apariciones esporádicas en películas y espectáculos televisivos desde 1985, incluyendo la célebre serie televisiva Falcon Crest qué protagonizó su madre, Jane Wyman.

Fue también el anfitrión original de la versión sindicalizada del juego televisivo Lingo durante la temporada de 1987-1988.

Familia y legado

Michael Reagan estaba casado con Colleen Sterns y deja atrás dos hijas adultas, así como medios hermanos, entre ellos Patti Davis y Ronald Reagan Jr., hijos de Ronald Reagan con su segunda esposa, Nancy Reagan.

La vida del expresidente Ronald Reagan, quien gobernó Estados Unidos entre 1981 y 1989 y falleció en 2004 a los 93 años, estuvo marcada por un profundo impacto en la política estadounidense, desde la Guerra Fría hasta la transformación de la agenda conservadora en el país.

La noticia del fallecimiento de Michael Reagan ha generado reacciones en círculos políticos y en redes sociales, donde seguidores y críticos recordaron tanto su labor como comentarista como su vínculo con una de las figuras más icónicas de la política estadounidense del siglo XX.

