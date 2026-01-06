¿Mickey Rourke Pidió Fondos para Pagar su Renta? Actor Aclara su Situación Económica

El actor Mickey Rourke desmintió públicamente su supuesta participación en una campaña de recaudación en GoFundMe, creada para evitar que fuera desalojado de la casa que renta en Los Ángeles.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Rourke rechazó de forma tajante cualquier vínculo con el fondo, que buscaba reunir 100 mil dólares.

En el mensaje, el actor aseguró que no fue él quien lo organizó y criticó la iniciativa con un lenguaje provocador:

“Si necesitara dinero, no andaría pidiendo limosna. Preferiría meterme una pistola por el c*lo y jalar el gatillo”, expresó en el video, que dura cerca de cinco minutos.

El protagonista de Sin City admitió sentirse “frustrado, confundido y avergonzado” por la situación, aunque también mostró confianza en que podrá superarla, como lo ha hecho con otros episodios difíciles de su vida.

¿Mickey Rourke pidió dinero en GoFundMe?

Todo parece indicar que no. La campaña, activa desde hace apenas unos días, fue impulsada por Liya-Joelle Jones, quien se presentó en la plataforma como amiga cercana del actor y parte de su equipo. La recaudación no solo alcanzó su meta, sino que la superó rápidamente, acumulando más de 100 mil dólares antes de ser desmentida por Rourke.

“Quien haya hecho esto, no entiendo sus motivos. Ni en un millón de años sabría siquiera qué es un fondo de GoFundMe”, agregó el actor, dejando claro que no estuvo involucrado en su creación.

¿Por qué dejó de pagar la renta?

El revuelo mediático alrededor del caso creció luego de que trascendiera que, en diciembre, Rourke recibió un aviso legal para cubrir 60 mil dólares de renta atrasada o enfrentar un proceso de desalojo. Según su testimonio, su economía se vio afectada por la pandemia y, posteriormente, por la huelga de guionistas en Hollywood.

Sin embargo, el actor también señaló otra razón: el deterioro severo de la vivienda. Tras cinco años sin inconvenientes, explicó, la propiedad fue adquirida por dos inversionistas que no realizaron reparaciones, lo que derivó en plagas y daños estructurales.

“Esos tipos no arreglaron nada. Hay ratones, ratas, el piso está podrido… todo se vino encima al mismo tiempo”, declaró en el video. Incluso insinuó que los nuevos dueños podrían estar detrás del fondo: “No sé si esos cabr*nes lanzaron esto. Vamos a ir a juicio, pero jamás pediría un peso a mis fans ni a desconocidos. No es mi estilo, es humillante”, subrayó.

¿Cuáles son sus papeles más importantes?

Rourke alcanzó la fama en los años 80 con películas como Nueve semanas y media y Diner, pero se alejó temporalmente de la actuación para dedicarse al boxeo profesional, etapa en la que sufrió lesiones que marcaron su vida y su rostro.

Pese a los altibajos, nunca abandonó del todo Hollywood: volvió con papeles memorables en Sin City, Domino y, The Wrestler, dirigida por Darren Aronofsky, donde personificó a un luchador veterano, papel que le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar.

Historias recomendadas:

Fernando Carrillo Defiende a Delcy Rodríguez, Presidenta de Venezuela, y Dice que Fueron Novios

De la Arrolladora Banda Limón a las Calles: Jorge Medina Sorprende a Peatones en Portugal

Con información de EFE