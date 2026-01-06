Avengers Doomsday: Cuándo Sale en 2026, Reparto y Todo Sobre la Nueva Película de los Vengadores
Marvel prepara el regreso más ambicioso de los Vengadores en 2026: 'Avengers: Doomsday'. Te contamos quién forma parte del reparto, la fecha de estreno y todo lo que debes saber.
El año 2026 comenzó con Marvel y Disney llevando a los fans a por el camino de la especulación las teorías y las emociones encontradas con un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday. Esta próxima entrega de la saga de los Vengadores promete ser una de las más ambiciosas y significativas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
¿Cuándo se Estrena Avengers: Doomsday?
La película, originalmente programada para mayo de 2026, fue finalmente programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026, sumándose a la épica tradición navideña de estrenos de gran escala.
Esta fecha se confirmó oficialmente tras varios ajustes en el calendario de lanzamientos por parte de Marvel y Disney, y marcará el regreso de la gran franquicia Avengers tras varios spin-offs y proyectos individuales alrededor del UCM.
De qué Trata (Lo que se Sabe Hasta Ahora)
Si bien Marvel sigue manteniendo la trama bajo estricto secreto, lo que se ha filtrado y confirmado apunta a una historia de multiversos, alianzas inesperadas y la amenaza definitiva representada por uno de los villanos más icónicos de Marvel. En el film, los Vengadores enfrentarán a Doctor Doom, villano que en esta versión será interpretado por Robert Downey Jr., lo que marca uno de los regresos más sorpresivos y mediáticos del MCU.
Además, recientes teasers revelados incluyen escenas que involucran profundamente a los X-Men, lo que sugiere que la película podría explorar conflictos y cooperaciones más complejas entre héroes clásicos del universo Marvel.
Reparto Estelar: Vengadores, X-Men y Más
El elenco de Avengers: Doomsday es uno de los más grandes reunidos en la historia de Marvel:
Robert Downey Jr. como Doctor Doom
Chris Hemsworth como Thor
Tenoch Huerta como Namor
Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América
Chris Evans regresa como Steve Rogers, el Capitán América original
Vanessa Kirby, Letitia Wright, Paul Rudd y muchos más continúan con sus papeles dentro del MCU.
Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden regresan como parte del equipo clásico de X-Men, entre otras grandes incorporaciones a la saga.
La inclusión de personajes icónicos de los X-Men, fragmento de una era cinematográfica anterior, ha generado un enorme revuelo entre fans y críticos, que ven en Doomsday un punto de encuentro entre distintas generaciones del cine de superhéroes.
Teasers y Estrategia de Lanzamiento
Marvel ha jugado con su estrategia de promoción liberando varios teasers.
Uno confirma el regreso de Steve Rogers a pesar de los eventos que vimos en Avengers: Endgame.
Otro destaca a Thor y su relación emocional con su familia.
El más reciente pone foco en los X-Men, mostrando desde escenas en la Mansión X hasta destellos de acción con Cyclops.
Estos avances, aunque todavía breves y enigmáticos, buscan encender la conversación entre los fans sin revelar demasiado de la trama principal.
Expectativas y lo que Sigue
Avengers: Doomsday será, sin duda, un hito en la Fase Seis del MCU, uniendo héroes de distintas sagas y explorando nuevos horizontes de la narrativa superheroica. Además, su estreno de diciembre de 2026 prepara el terreno para su secuela directa, Avengers: Secret Wars, programada para diciembre de 2027.
Con un reparto que combina nostalgia y nuevas generaciones de héroes, y con una amenaza que podría redefinir el destino del universo Marvel, esta película es ya una de las más esperadas del año.
