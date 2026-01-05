Muere Jayne Trcka, Fisicoculturista y Actriz de Scary Movie, a los 62 Años

La comunidad del entretenimiento y del fisicoculturismo está de luto tras la muerte de Jayne Trcka, reconocida fisicoculturista, modelo de fitness y actriz, mejor conocida por su papel como la profesora de educación física Miss Mann en la comedia Scary Movie (2000).

Trcka falleció el 12 de diciembre de 2025 a los 62 años en su casa en San Diego, según confirmó la Oficina del Forense del Condado de San Diego.

La noticia fue difundida oficialmente el 5 de enero de 2026 por TMZ, donde se detalla que su cuerpo fue hallado en su residencia tras varias llamadas sin respuesta de una amiga, que finalmente llamó a los servicios de emergencia. El forense confirmó su fallecimiento, aunque aún no se ha determinado una causa oficial de muerte.

Trcka no padecía condiciones médicas conocidas, según su hijo, quien compartió que la muerte fue una sorpresa para la familia, y fuentes del caso han indicado que la causa está aún pendiente de investigación.

Video: Muere Estrella del Fisicoculturismo en un Accidente de Moto

¿Quién era Jayne Trcka?

A lo largo de su carrera, Trcka combinó su pasión por el deporte y el espectáculo. Comenzó en el mundo del fisicoculturismo en la década de los ochenta después de mudarse al sur de California, compitiendo en numerosos eventos y destacándose en revistas especializadas de fitness como Flex, MuscleMag International y Women’s Physique World.

Su salto a la pantalla grande llegó en el año 2000 con Scary Movie, la parodia cinematográfica dirigida por Keenen Ivory Wayans que se convirtió en un éxito de taquilla y en un clásico de culto del género cómico.

A partir de ahí, Trcka realizó varias apariciones en televisión y cine, incluyendo roles y cameos en programas como Whose Line Is It Anyway? y The Drew Carey Show.

Además de su trabajo en el mundo del espectáculo, en sus últimos años Trcka se dedicó también al sector inmobiliario en California, mezclando su experiencia con el estilo de vida saludable que la acompañó durante toda su vida.

Jayne Trcka deja un legado tanto en el fisicoculturismo femenino como en la cultura pop, siendo un referente de fuerza, disciplina y presencia distintiva en la pantalla y fuera de ella.

Historias recomendadas:

¿Qué le Pasó a Evangeline Lilly, la Actriz de Marvel? Anuncia que Tiene Daño Cerebral

De la Arrolladora Banda Limón a las Calles: Jorge Medina Sorprende a Peatones en Portugal

Guillermo del Toro Anuncia la Muerte de su Hermano Federico del Toro: Esto Es lo que se Sabe