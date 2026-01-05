Guillermo del Toro Anuncia la Muerte de su Hermano Federico del Toro: Esto Es lo que se Sabe

En un momento profundamente emotivo que marcó el inicio de la temporada de premios cinematográficos, Guillermo del Toro anunció públicamente el reciente fallecimiento de su hermano mayor, Federico del Toro, durante la ceremonia de los Palm Springs Film Awards, donde fue homenajeado con el Visionary Award por su película Frankenstein.

El cineasta mexicano subió al escenario acompañado por parte del elenco de Frankenstein, que incluye a Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, para recibir el reconocimiento, pero también para compartir la noticia.

Según explicó, su hermano falleció apenas tres días antes del evento, aunque no ofreció detalles sobre las razones o circunstancias del deceso.

"Fue Muy Bonito": Guillermo del Toro Reacciona a Ovaciones en Festival Internacional de Cine de Venecia 2025

"El corazón puede romperse y seguir latiendo": Guillermo del Toro

Del Toro, visiblemente conmovido, conectó el momento con el mensaje humano de su película al recordar una de sus líneas más significativas: “El corazón puede romperse y seguir latiendo”. En su discurso, señaló que decidió asistir al festival pese a la pérdida porque la cinta explora precisamente las condiciones humanas que todos enfrentamos, como el amor, el perdón y la familia.

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí. Estoy aquí porque esta película habla de una condición que es puramente humana… incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”, dijo el director ante la ovación del público presente.

La revelación de su duelo agregó una capa íntima a una celebración que de por sí ya era significativa para el director, considerado uno de los cineastas mexicanos más influyentes de su generación. Frankenstein, su adaptación cinematográfica del clásico literario, ha recibido elogios por su enfoque en temas como el perdón y la paternidad, elementos que Del Toro dijo haber visto reflejados en su propia vida y relaciones familiares.

Tras el anuncio, seguidores y colegas del cineasta expresaron sus condolencias en redes sociales. Usuarios destacaron tanto el valor de del Toro al compartir su dolor en un momento tan público como la manera en que vinculó su experiencia personal con los temas universales de su obra.

