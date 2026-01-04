Critics Choice 2026: Meg Stalter y Paul W. Downs se Roban las Miradas en Modo Timothée y Kylie

En una de las alfombras rojas más divertidas e inesperadas, la de los Critics Choice Awards 2026, Meg Stalter y Paul W. Downs, ambos protagonistas de la aclamada comedia Hacks, se convirtieron en protagonistas no solo por sus nominaciones, sino por su original atuendo inspirado directamente en Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

Durante la ceremonia celebrada este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Monica, Stalter y Downs hicieron una elección de moda que rápidamente encendió las redes sociales y los portales de entretenimiento.

La pareja llegó a la alfombra roja luciendo looks naranjas casi idénticos a los que Chalamet y Jenner usaron en el estreno de Marty Supreme en Los Ángeles en diciembre pasado.

Un guiño con humor

Paul W. Downs optó por un traje de cuero naranja brillante con camisa y botas a juego, junto con un accesorio particular: una bolsa de ping-pong negra, eco del estilo original.

Meg Stalter eligió un vestido naranja con recortes y detalles llamativos, complementado con tacones y joyería llamativa que evocaba el look de Jenner.

El diseñador detrás de estos conjuntos fue Erica D. Schwartz, con piezas que replicaron con meticulosidad la paleta y los cortes de las apariciones que hicieron Chalamet y Jenner hace unas semanas.

¿Parodia, homenaje o cosplay?

Aunque la reaparición de estos looks pudo interpretarse como una parodia intencionada, en una entrevista en la alfombra roja Stalter comentó con humor que no había una planeación demasiado precisa detrás del atuendo, bromeando sobre la coincidencia y atribuyéndolo en parte a las decisiones de su estilista.

Por su parte, Downs también jugó con la idea cuando le preguntaron si habían “tomado prestados” los outfits de Chalamet y Jenner, respondiendo con un aire desenfadado que añadió aún más diversión al momento.

Este gesto no solo se convirtió en tendencia en redes sociales, sino que también dejó claro que la moda en premios no siempre tiene que ser solemne o estrictamente elegante: puede incluir toques de humor, referencia cultural y una buena dosis de audacia.

Para Stalter, conocida por su personalidad irreverente y su forma original de expresarse sobre la alfombra roja, como lo hizo anteriormente con looks casuales o con mensajes sociales en otros eventos, este momento fue otro capítulo en su reinvención de lo que significa vestirse para una gala.

