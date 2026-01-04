Venezuela: Así Reaccionaron Luisito Comunica y Ari Tenorio a la Captura de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro en Venezuela generó diversas reacciones, entre ellas, las de figuras del entretenimiento como el creador de contenido mexicano Luisito Comunica y su pareja, la modelo venezolana Ary Tenorio.

El anuncio de la captura del expresidente venezolano, reportado en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas por parte de fuerzas estadounidense, sacudió no solo la geopolítica regional, sino también la conversación en plataformas digitales.

Así reaccionó Luisito Comunica

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica describió cómo ha percibido el clima en Venezuela tras la noticia y compartió información que le han enviado familiares de su pareja desde el país.

El influencer señaló que, según los mensajes que le han hecho llegar, la situación es “muy tensa”, con comercios cerrados y mucha incertidumbre entre la población. Por ello, pidió a quienes se encuentran en Venezuela que extremen las medidas de seguridad y se mantengan atentos ante cualquier novedad.

“Son momentos muy tensos para los que están por ahí, toda la fuerza y manténganse bien seguros”, escribió, enfatizando la fragilidad del contexto tras la operación militar que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Además, el creador digital comentó que se mantiene en contacto con los familiares de Ary Tenorio que residen en Venezuela para seguir recibiendo reportes de lo que ocurre en distintas zonas del país.

Ary Tenorio: entre esperanza, crítica y tensión

La reacción de Ary Tenorio, originaria de Venezuela y pareja de Luisito, también ha generado atención en redes. En medio de la incertidumbre, la influencer compartió un video con un mensaje directo a la captura de Maduro, escribiendo “Feliz año y feliz viaje Maduro” junto a un clip que desató opiniones divididas entre sus seguidores.

En otra historia de Instagram, Tenorio publicó la fotografía de la detención de Maduro con la frase “la foto que esperaba ver”, reflejando su postura frente al suceso histórico que también tocó de cerca a su círculo personal.

Pese a este gesto, Tenorio también ha expresado la mezcla de emociones que vive tras enterarse de la noticia desde fuera de Venezuela, señalando la incertidumbre y tensión que se siente entre su familia y conocidos en el país.

Mientras tanto, el clima en Venezuela continúa marcado por la tensión y la cautela, con reportes de calles poco transitadas y ciudadanos atentos a los próximos movimientos en un contexto que sigue siendo volátil.

Historias recomendadas:

El Look de Nicolás Maduro tras su Captura: ¿Cuánto Cuesta el Conjunto Que Llevaba Puesto?

De Ricardo Montaner a Alicia Machado: Así Reaccionan Artistas Venezolanos a la Captura de Maduro