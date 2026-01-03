El Look de Nicolás Maduro tras su Captura: ¿Cuánto Cuesta el Conjunto Que Llevaba Puesto?

Después de su captura, no solo la noticia acaparó titulares: el atuendo de Nicolás Maduro se convirtió en uno de los temas más buscados en internet. Entre memes, debates y análisis, muchos usuarios de internet centraron su atención en lo que llevaba puesto el ex mandatario al momento de su detención, específicamente un conjunto deportivo de la marca Nike.

Las imágenes que circulan en redes muestran a Maduro con un conjunto deportivo compuesto por una sudadera, un pantalón y unos tenis de la marca deportiva.

Este tipo de conjunto, fácil de identificar por los logotipos visibles, generó curiosidad por los precios reales de estas prendas, especialmente en comparación con su contexto político y mediático.

¿Cuánto cuesta el outfit con el que fue capturado Nicolás Maduro?

Aunque los precios pueden variar entre países, tiendas y versiones específicas, los valores aproximados en el mercado actual son:

Sudadera: entre $60 y $120 USD (aprox. 1,100 a 2,200 MXN)

Pantalón: entre $50 y $90 USD (aprox. 900 a 1,650 MXN)

Tenis: depende del modelo, pero puede ir desde $80 hasta más de $200 USD (aprox. 1,450 a 3,650 MXN)

En conjunto, el outfit completo puede costar entre $190 y más de $400 USD (aproximadamente entre 3,400 y 7,300 MXN), sin incluir posibles ediciones especiales o tallas exclusivas.

FOTO: EFE

¿Por qué llamó tanto la atención?

La viralidad del atuendo podría responder a varios factores, entre ellos, el contraste entre la figura política y la moda popular: un líder político con ropa deportiva accesible para el público general.

También tiene que ver con la economía, usuarios compararon el costo con gastos cotidianos, salarios mínimos y tendencias de consumo.

El outfit se convirtió en material para comentarios satíricos y discusiones sociopolíticas.

Más allá del precio, este fenómeno refleja cómo en la era digital los detalles visuales pueden convertirse en narrativas paralelas. Un conjunto deportivo, que para muchos es moda diaria, pasó a ser analizado como símbolo de una figura pública en un momento crítico.

Historias recomendadas: