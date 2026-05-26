Hallan sin Vida a Hombre en Situación de Calle en Matamoros; Sus Perros Permanecieron a su Lado

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida sobre la calle Hidalgo, en la zona centro de Matamoros.

Zona Centro MatamorosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre sin hogar fue hallado muerto en Matamoros, acompañado por sus leales perros que no se separaron de él. Las autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+