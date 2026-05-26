Hallan sin Vida a Hombre en Situación de Calle en Matamoros; Sus Perros Permanecieron a su Lado

Una persona en situación de calle fue localizada sin vida sobre la calle Hidalgo, entre las calles 16 y 17, en la zona centro de Heroica Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo ya presentaba estado de descomposición, por lo que se estima que el fallecimiento ocurrió días antes de ser encontrado.

Hombre en Situación de Calle en Matamoros Estaba Acompañado de sus Perros

Testigos señalaron que la persona vivía en esa área desde hace tiempo y era acompañada por varios perros, los cuales permanecieron a su lado hasta el momento del hallazgo. Los caninos no se separaban del lugar y mostraron comportamiento protector al acercarse las autoridades.

Elementos de Protección Civil y de la Fiscalía General de Justicia acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento la persona no ha sido identificada oficialmente.