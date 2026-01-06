Muere Béla Tarr, el Director Que Cambió el Cine Húngaro para Siempre

El cine húngaro y el cine de autor mundial están de luto. El legendario director Béla Tarr, una de las figuras más influyentes del cine contemplativo del último medio siglo, falleció hoy a los 70 años tras una larga enfermedad, anunció su familia a través de la agencia de noticias MTI.

Béla Tarr no era un cineasta convencional. Sus filmes, caracterizados por planos secuencia prolongados, imágenes en blanco y negro, ritmos lentos y una profunda exploración de la condición humana, marcaron un antes y un después en la estética del cine europeo contemporáneo.

El legado de Béla Tarr

Desde su ópera prima Family Nest (1979) hasta su obra final El Caballo de Turín (2011), Tarr construyó un lenguaje audiovisual único que lo distinguió de otros directores. Su habilidad para capturar la angustia existencial, la desolación y la lenta decadencia de sus personajes lo convirtió en un referente del movimiento conocido como “slow cinema”.

Películas como Sátántangó (1994), una épica de más de siete horas basada en la novela del Nobel László Krasznahorkai, o Werckmeister Harmonies (2000), son consideradas clásicos del cine de arte y ensayo por su profundidad narrativa y visual.

A lo largo de su carrera, Tarr se destacó no solo por su visión estética, sino por su cercanía con temas sociales y políticos, reflejando en sus historias el colapso de sistemas, la fragilidad humana y el tiempo como elemento narrativo.

Su influencia trascendió fronteras: directores de renombre como Jim Jarmusch y Gus Van Sant han reconocido públicamente el impacto de su obra en el cine independiente y de autor.

Tras su retirada del cine de largometrajes en 2011, Tarr dedicó sus energías a la docencia y a la formación de nuevas generaciones de cineastas a través de su escuela internacional de cine, film.factory, en Sarajevo.

¿Quién era Béla Tarr?

Nacido en Pécs, Hungría, en 1955, Tarr construyó un legado que transformó para siempre no sólo la cinematografía de su país, sino también la percepción global del cine como forma de arte contemplativo. Su forma radical de mirar el mundo y su compromiso con un cine desafiante hacen que hoy, al recordar su partida, también se celebre una de las trayectorias más audaces del séptimo arte.

“El cine es una forma de atención ética al mundo”, escribió una vez un crítico sobre el trabajo de Tarr,una frase que resume tanto su obra como la huella que deja en el cine mundial.

