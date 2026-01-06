FGR Asegura un Tigre de Bengala Durante Cateo en Vivienda en Veracruz

La Fiscalía General de la República dio a conocer que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de Veracruz, solicitó y obtuvo del juez de control, adscrito al centro de justicia penal federal en el estado, la autorización para ejecutar una orden de cateo al interior de un inmueble, donde presuntamente se encontraba un tigre de bengala.

Según los datos recabados el inmueble implicado se ubica en las inmediaciones de la colonia Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Coatzintla municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana. Y forma parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la biodiversidad.

En la información compartida por las autoridades se detalló que el operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial en coordinación con Peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes aseguraron al interior del inmueble a un tigre de bengala además de algunas otras pertenencias.

Noticia relacionada: Aseguran un Coyote Durante Cateo en Vivienda del Fraccionamiento Villa Verde, en Córdoba

No hay personas detenidas vinculadas al aseguramiento de un tigre en Veracruz

Es de mencionar que derivado de estas acciones no se cuenta aún con el reporte de personas detenidas vinculadas a estos hechos. Sin embargo las autoridades aseguraron que las averiguaciones correspondientes seguirán, y que el animal asegurado, tendrá que ser canalizado al área correspondiente que se encargue de sus cuidados en tanto se determina cual será el destino para su resguardo.

Elementos de la Fiscalía colocaron sellos de inmueble asegurado a los accesos de la vivienda, además todo lo incautado incluyendo el animal, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente en este caso el Ministerio Público Federal. Se dio a conocer que se continúa con las diligencias e indagatorias de ley, que ayuden a esclarecer estos hechos ocurridos al norte del estado de Veracruz.

Video Aseguran en Cateo Arsenal, Drogas y Tigre de Bengala Cachorro en Nogales | N+

Historias Recomendadas:

FPF