¿Cómo Queda Calendario de Pago Pensión Adultos Mayores y Personas con Discapacidad Enero 2026?

Este lunes 5 del mes de enero 2026, ya se inició con la dispersión de pagos de las pensiones en el estado de Veracruz. Es por ello que te informamos cuáles serás las fechas de pagos oficiales, para que puedas acudir por tu recurso.

Los pagos de las pensiones para Adulto Mayor, y para Personas con Discapacidad, se estarán depositando desde este lunes 5, hasta el próximo miércoles 28 de enero. Son los correspondientes al bimestre de enero–febrero de 2026.

Video: Predial 2026: Fechas Ubicaciones Donde Pagar Predial en Municipios de Veracruz Descuentos 212 Municipios

El pago de las pensiones se realizará como cada bimestre, de manera escalonada a las cuentas del Banco del Bienestar, conforme a la inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Calendario de pago para pensión adulto mayor y personas con discapacidad en Veracruz en enero 2026

A continuación, te compartimos el calendario de pago de las pensiones del bienestar, para que sepas cuándo podrás disponer de tu recurso en el estado de Veracruz.



A Lunes 5 B Martes 6 C Miércoles 7 y jueves 8 D, E, F Viernes 9 G Lunes 12 y martes 13 H, I, J, K Miércoles 14 L Jueves 15 M Viernes 16 y lunes 19 N, Ñ, O Martes 20 P, Q Miércoles 21 R Jueves 22 y viernes 23 S Lunes 26 T, U, V Martes 27 W, X, Y, Z Miércoles 28

Noticia relacionada: ¿Cuándo Regresan a Clases en Veracruz en 2026? Fecha Exacta de la SEP para Educación Básica

¿A cuánto incrementó el pago de la pensión de adultos mayores en Veracruz?

Es de mencionar que este 2026, autoridades informaron sobre un incremento en el pago de las pensiones del bienestar, por lo que te compartimos la cifra final, de la que podrás disponer en Veracruz a partir de este enero.

Adultos Mayores: $6,400 pesos bimestrales para las mujeres y hombres de 65 años en adelante

Personas con Discapacidad: $3,300 pesos bimestrales

Ubicación de bancos del Bienestar en Veracruz para cobrar pensión

Existen 4 bancos del bienestar en los que puedes cobrar tu dinero de la pensión del adulto mayor en la ciudad de Veracruz. A continuación, N+ te comparte las direcciones exactas.

Calle Independencia #960, colonia Centro. Código postal 91700 Avenida Salvador Díaz Mirón sin número, colonia Centro. Código postal 91700 Avenida Salvador Díaz Mirón #23, El Floresta. (Dentro de una plaza). Código postal 91940 Carretera Paso por Santa Fé, sin número, Delfino Victoria (Santa Fé). Código Postal 91690

Historias recomendadas:

LLZH