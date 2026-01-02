¿Cuándo Regresan a Clases en Veracruz en 2026? Fecha Exacta de la SEP para Educación Básica

Luego de concluir con los festejos navideños y de celebrar el año nuevo 2026, los estudiantes de educación básica del estado de Veracruz, deben regresar a clases para continuar con el ciclo escolar 2025-2026. Te compartimos las fechas exactas del regreso.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual es válido para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos, falta poco para que concluyan las vacaciones de invierno.

Hay que recordar que en Veracruz el último día de clases fue el pasado viernes 19 de diciembre del 2025, teniendo alrededor de 15 días de receso escolar, sin contar los fines de semana que se atraviesan. Sin embargo, este periodo está por llegar a su fin, ya que de acuerdo con el calendario, se regresará a clases el próximo lunes 12 de enero del 2026.

Es de mencionar que a pesar de que los estudiantes de educación básica del estado regresan hasta el 12 de enero, los docentes y directivos deben finalizar su periodo de vacaciones antes. Por ejemplo, el miércoles 7 de enero está programado un taller intensivo para personal con funciones de dirección; mientras que el 8 y 9 habrá un taller intensivo para personal para personal docente.

¿Cuáles son los puentes escolares que habrá en 2026?

Según el calendario de la SEP, ya se tiene estipulados los días que no habrá actividades escolares para los estudiantes en lo que resta del ciclo escolar en este 2026. Te compartimos la lista a continuación.

Viernes 30 de enero (consejo técnico)

Lunes 2 de febrero

Viernes 27 de febrero (consejo técnico)

Lunes 16 de marzo

Viernes 27 de marzo (consejo técnico)

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril (Vacaciones de Semana Santa)

Viernes 1 de mayo

Martes 5 de mayo

Viernes 15 de mayo

Viernes 29 de mayo (consejo técnico)

Viernes 26 de junio (consejo técnico)

